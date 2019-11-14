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      Розведення сил на Донбасі: як реагують місцеві жителі

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      На Донбасі стартував другий етап розведення сил. Напередодні територiю на ділянці Петрівське-Богданівка почали розміновувати піротехніки ДСНС.

      Житель прифронтового села Новогнатівка Микола Беляков у коментарі журналістам зізнався, що за 5 років війни уже звик жити в такому стані і їхати з дому не планує. Після розведення лiнiя розмежування наблизилась до його будинку на кілометр, проте він, як інші жителі села, сподівається – стане тихіше.

      Важливо: Розведення сил в Петрівському підтвердила місія ОБСЄ

      "Ми якраз на лінії живемо все ж таки. Стріляли, я там нижче живу, в будинок потрапили. А так що, звичайно буде краще, може мир настане, коли-небудь", – пояснив місцевий житель Микола Беляков.

      Мені хотілося б, щоб настав мир, хочу спокійно спати. Чоловік зовсім сліпий і я сліпну, що це таке!? Що за життя!? Нестерпно,
      – сказала мiсцева жителька Зоя Василівна.

      Процес розмінування по обидві сторони конфлікту розпочався у середу, 13 листопада.

      "Сьогоднi спецiалiсти з мiнно вибухової служби ДСНС України приступили до розмінування визначеноi їм дiлянки мiсцевостi. Саме на цiй територiї. Вони найближчими днями будуть саме цим етапом розведення", – розповів пресофiцер оперативно-тактичного угруповання Схiд Андрій Безрук.

      Як у Петрівському розміновують територію: дивіться відео

      Протягом тижня доступ на цю територiю матимуть тiльки спостерiгачi ОБСЄ та пiротехнiки ДСНС.

      "Ми будемо працювати відповідно до всіх вимог безпеки з метою не допущення нестандартних ситуацій під час розмінування. Всі нестандартні ситуації нами погоджено з військовими ООС. Тому ми будемо відпрацьовувати відповідно до чинних регламентів", – пояснив заступник начальника ДСНС у Донецькій області Андрій Даник.

      Як у Петрівському розміновують територію – більше фото та відео дивіться за посиланням

      Процес розмінування на дiлянцi Петрiвське-Богданiвка триватиме до 27 листопада. Пiсля чого, з обох боків розпочнеться етап демонтажу фортифiкацiйних споруд.

      Де відбулося розведення сил на Донбасі?

      • У районі Станиці Луганської;
      • у районі Золотого;
      • у районі Петрівського.

      Усі розведення відбуваються у межах мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі. За умовами, українські військові відійшли на відстань, яка дозволить повернутися назад у разі порушень бойовиками режиму припинення вогню.

      розведення військ
      Мапа розведення сил і засобів на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Діана Луцишин
      Теги: Новини України Розведення військ Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Україна – Росія Новини Росії
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