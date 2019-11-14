Розведення сил на Донбасі: як реагують місцеві жителі
На Донбасі стартував другий етап розведення сил. Напередодні територiю на ділянці Петрівське-Богданівка почали розміновувати піротехніки ДСНС.
Житель прифронтового села Новогнатівка Микола Беляков у коментарі журналістам зізнався, що за 5 років війни уже звик жити в такому стані і їхати з дому не планує. Після розведення лiнiя розмежування наблизилась до його будинку на кілометр, проте він, як інші жителі села, сподівається – стане тихіше.
Важливо: Розведення сил в Петрівському підтвердила місія ОБСЄ
"Ми якраз на лінії живемо все ж таки. Стріляли, я там нижче живу, в будинок потрапили. А так що, звичайно буде краще, може мир настане, коли-небудь", – пояснив місцевий житель Микола Беляков.
Мені хотілося б, щоб настав мир, хочу спокійно спати. Чоловік зовсім сліпий і я сліпну, що це таке!? Що за життя!? Нестерпно,
– сказала мiсцева жителька Зоя Василівна.
Процес розмінування по обидві сторони конфлікту розпочався у середу, 13 листопада.
"Сьогоднi спецiалiсти з мiнно вибухової служби ДСНС України приступили до розмінування визначеноi їм дiлянки мiсцевостi. Саме на цiй територiї. Вони найближчими днями будуть саме цим етапом розведення", – розповів пресофiцер оперативно-тактичного угруповання Схiд Андрій Безрук.
Як у Петрівському розміновують територію: дивіться відео
Протягом тижня доступ на цю територiю матимуть тiльки спостерiгачi ОБСЄ та пiротехнiки ДСНС.
"Ми будемо працювати відповідно до всіх вимог безпеки з метою не допущення нестандартних ситуацій під час розмінування. Всі нестандартні ситуації нами погоджено з військовими ООС. Тому ми будемо відпрацьовувати відповідно до чинних регламентів", – пояснив заступник начальника ДСНС у Донецькій області Андрій Даник.
Як у Петрівському розміновують територію – більше фото та відео дивіться за посиланням
Процес розмінування на дiлянцi Петрiвське-Богданiвка триватиме до 27 листопада. Пiсля чого, з обох боків розпочнеться етап демонтажу фортифiкацiйних споруд.
Де відбулося розведення сил на Донбасі?
- У районі Станиці Луганської;
- у районі Золотого;
- у районі Петрівського.
Усі розведення відбуваються у межах мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі. За умовами, українські військові відійшли на відстань, яка дозволить повернутися назад у разі порушень бойовиками режиму припинення вогню.
Мапа розведення сил і засобів на Донбасі / Інфографіка 24 каналу
Вибір редакції
-
Скільки Україна може заробити на Євро-2020: названо преміальнісьогодні , 12:51
-
На зйомках уперше за 4 роки побачив матір, – Сеітаблаєв у щирому інтерв'ю з творцями кіно Додомусьогодні , 12:00
-
На Вінничині горіла військова частина, вогонь знищив майна на 10,5 мільйонів гривень: фотосьогодні , 11:12