Розведення сил в Петрівському підтвердила місія ОБСЄ
Розведення сил та засобів на ділянці №3 в районі населених пунктів Богданівка – Петрівське Донецької області завершилося з обох сторін 11 листопада. Місія ОБСЄ підтвердила, що розведення відбулося.
У офіційному звіті СММ ОБСЄ йдеться, що місія отримала листа від бойовиків із непідконтрольних урядові районів Донецької області з повідомленням про те, що вони завершили відведення сил і засобів із погодженої ділянки розведення в районі Петрівського.
Важливо: На ділянці розведення сил у районі Петрівського зафіксований вогонь
13 листопада СММ отримала дві вербальні ноти від МЗС України, в одній із яких також повідомлялося про те, що Збройні сили України завершили відведення сил.
Згідно з графіком тепер мають розпочати демонтаж фортифікаційних споруд та інших укріплень. На 29 добу українська сторона проінформує про те, що все проведено і вже наступного дня представники СММ ОБСЄ проведуть верифікацію виконаних заходів.
Місія ОБСЄ продовжує активний моніторинг ситуації і надалі повідомлятиме про перебіг подій.
Зауважимо, що розведення військ у Петрівському розпочалося 9 листопада замість 8. Все через те, що напередодні сепаратистське угруповання "ДНР" на своїх ресурсах стверджувало, що українські військові напередодні нібито обстріляли ділянку розведення сил і засобів у Петрівському. Саме тому розведення не відбулося 8 листопада, як було заплановано.
Де відбулося розведення сил на Донбасі?
- У районі Станиці Луганської;
- у районі Золотого;
- у районі Петрівського.
Усі розведення відбуваються у межах мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі. За умовами, українські військові відійшли на відстань, яка дозволить повернутися назад у разі порушень бойовиками режиму припинення вогню.
Мапа розведення сил і засобів на Донбасі / Інфографіка 24 каналу