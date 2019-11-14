Розведення сил в Петрівському підтвердила місія ОБСЄ

Розведення сил та засобів на ділянці №3 в районі населених пунктів Богданівка – Петрівське Донецької області завершилося з обох сторін 11 листопада. Місія ОБСЄ підтвердила, що розведення відбулося.

У офіційному звіті СММ ОБСЄ йдеться, що місія отримала листа від бойовиків із непідконтрольних урядові районів Донецької області з повідомленням про те, що вони завершили відведення сил і засобів із погодженої ділянки розведення в районі Петрівського.

Важливо: На ділянці розведення сил у районі Петрівського зафіксований вогонь

13 листопада СММ отримала дві вербальні ноти від МЗС України, в одній із яких також повідомлялося про те, що Збройні сили України завершили відведення сил.

Згідно з графіком тепер мають розпочати демонтаж фортифікаційних споруд та інших укріплень. На 29 добу українська сторона проінформує про те, що все проведено і вже наступного дня представники СММ ОБСЄ проведуть верифікацію виконаних заходів.

Місія ОБСЄ продовжує активний моніторинг ситуації і надалі повідомлятиме про перебіг подій.

Зауважимо, що розведення військ у Петрівському розпочалося 9 листопада замість 8. Все через те, що напередодні сепаратистське угруповання "ДНР" на своїх ресурсах стверджувало, що українські військові напередодні нібито обстріляли ділянку розведення сил і засобів у Петрівському. Саме тому розведення не відбулося 8 листопада, як було заплановано.