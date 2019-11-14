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      Розведення сил в Петрівському підтвердила місія ОБСЄ

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      Розведення сил в Петрівському підтвердила місія ОБСЄ
      Розведення сил в Петрівському підтвердила місія ОБСЄ / Фото з фейсбуку пресштабу ООС

      Розведення сил та засобів на ділянці №3 в районі населених пунктів Богданівка – Петрівське Донецької області завершилося з обох сторін 11 листопада. Місія ОБСЄ підтвердила, що розведення відбулося.

      У офіційному звіті СММ ОБСЄ йдеться, що місія отримала листа від бойовиків із непідконтрольних урядові районів Донецької області з повідомленням про те, що вони завершили відведення сил і засобів із погодженої ділянки розведення в районі Петрівського.

      Важливо: На ділянці розведення сил у районі Петрівського зафіксований вогонь

      13 листопада СММ отримала дві вербальні ноти від МЗС України, в одній із яких також повідомлялося про те, що Збройні сили України завершили відведення сил.

      Згідно з графіком тепер мають розпочати демонтаж фортифікаційних споруд та інших укріплень. На 29 добу українська сторона проінформує про те, що все проведено і вже наступного дня представники СММ ОБСЄ проведуть верифікацію виконаних заходів.

      Місія ОБСЄ продовжує активний моніторинг ситуації і надалі повідомлятиме про перебіг подій.

      Зауважимо, що розведення військ у Петрівському розпочалося 9 листопада замість 8. Все через те, що напередодні сепаратистське угруповання "ДНР" на своїх ресурсах стверджувало, що українські військові напередодні нібито обстріляли ділянку розведення сил і засобів у Петрівському. Саме тому розведення не відбулося 8 листопада, як було заплановано.

      Де відбулося розведення сил на Донбасі?

      • У районі Станиці Луганської;
      • у районі Золотого;
      • у районі Петрівського.

      Усі розведення відбуваються у межах мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі. За умовами, українські військові відійшли на відстань, яка дозволить повернутися назад у разі порушень бойовиками режиму припинення вогню.

      карта розведення військ Донбас мапа розведення сил
      Мапа розведення сил і засобів на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Донецька Збройні сили України Новини політики Розведення військ ОБСЄ
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