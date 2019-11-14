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      Разведение сил в Петровском подтвердила миссия ОБСЕ

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      Разведение сил в Петровском подтвердила миссия ОБСЕ
      Разведение сил в Петровском подтвердила миссия ОБСЕ / Фото из фейсбука пресс-штаба ООС

      Разведение сил и средств на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка – Петровское Донецкой области завершилось с обеих сторон 11 ноября. Миссия ОБСЕ подтвердила, что разведение произошло.

      В официальном отчете СММ ОБСЕ говорится, что миссия получила письмо от боевиков из неподконтрольных правительству районов Донецкой области, с сообщением о том, что они завершили отвод сил и средств с согласованного участка разведения в районе Петровского.

      Важно: На участке разведения сил в районе Петровского зафиксирован огонь

      13 ноября СММ получила две вербальные ноты от МИД Украины, в одной из которых также сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины завершили отвод сил.

      Согласно графику теперь должны начать демонтаж фортификационных сооружений и укреплений. На 29 сутки украинская сторона проинформирует о том, что все проведено и уже на следующий день представители СММ ОБСЕ проведут верификацию выполненных мероприятий.

      Миссия ОБСЕ продолжает активный мониторинг ситуации и в дальнейшем будет сообщать о ходе событий.

      Заметим, что разведение войск в Петровском началось 9 ноября вместо 8. Все из-за того, что накануне сепаратистская группировка "ДНР" на своих ресурсах утверждала, что украинские военные накануне якобы обстреляли участок разведения сил и средств в Петровском. Именно поэтому разведение не произошло 8 ноября, как было запланировано.

      Где произошло разведение сил на Донбассе?

      • в районе Станицы Луганской;
      • в районе Золотого;
      • в районе Петровского.

      Все разведения происходят в рамках минских соглашений и являются шагом и условием для встречи в нормандском формате. По условиям, украинские военные отошли на расстояние, которое позволит вернуться назад в случае нарушений боевиками режима прекращения огня.

      карта розведення військ Донбас мапа розведення силКарта разведения сил и средств на Донбассе / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Вооруженные силы Украины Новости Донецка Украина – Россия Война на Донбассе Операция Объединенных сил Новости Украины Новости политики ОБСЕ Разведение войск
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