Разведение сил в Петровском подтвердила миссия ОБСЕ

Разведение сил и средств на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка – Петровское Донецкой области завершилось с обеих сторон 11 ноября. Миссия ОБСЕ подтвердила, что разведение произошло.

В официальном отчете СММ ОБСЕ говорится, что миссия получила письмо от боевиков из неподконтрольных правительству районов Донецкой области, с сообщением о том, что они завершили отвод сил и средств с согласованного участка разведения в районе Петровского.

Важно: На участке разведения сил в районе Петровского зафиксирован огонь

13 ноября СММ получила две вербальные ноты от МИД Украины, в одной из которых также сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины завершили отвод сил.

Согласно графику теперь должны начать демонтаж фортификационных сооружений и укреплений. На 29 сутки украинская сторона проинформирует о том, что все проведено и уже на следующий день представители СММ ОБСЕ проведут верификацию выполненных мероприятий.

Миссия ОБСЕ продолжает активный мониторинг ситуации и в дальнейшем будет сообщать о ходе событий.

Заметим, что разведение войск в Петровском началось 9 ноября вместо 8. Все из-за того, что накануне сепаратистская группировка "ДНР" на своих ресурсах утверждала, что украинские военные накануне якобы обстреляли участок разведения сил и средств в Петровском. Именно поэтому разведение не произошло 8 ноября, как было запланировано.

Где произошло разведение сил на Донбассе?

в районе Станицы Луганской;

в районе Золотого;

в районе Петровского.

Все разведения происходят в рамках минских соглашений и являются шагом и условием для встречи в нормандском формате. По условиям, украинские военные отошли на расстояние, которое позволит вернуться назад в случае нарушений боевиками режима прекращения огня.