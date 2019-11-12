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      На участке разведения сил в районе Петровского зафиксирован огонь

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      Миссия ОБСЕ зафиксировала выстрелы на участке разведения сил в районе Петровского
      Миссия ОБСЕ зафиксировала выстрелы на участке разведения сил в районе Петровского / 20khvylyn.com

      Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали выстрелы на участке разведения сил и средств в районе Петровского. Это произошло 9 ноября, когда миссия зафиксировала начало процесса разведения у Петровского.

      В тот же день наблюдатели ОБСЕ, проводя мониторинг примерно в 500 метрах к юго-западу от Петровского, слышали 20 взрывов неопределенного происхождения и 1 очередь из крупнокалиберного пулемета, говорится в отчете миссии.

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      Эти взрывы и выстрелы были зафиксированы ориентировочно за 6-8 километров к юго-западу. Это вне участка разведения, но в пределах 5 км от ее края.

      Также в Петровском было зафиксировано, как в западном направлении пролетел беспилотник малого радиуса действия, который не принадлежал миссии ОБСЕ.

      А 10 ноября, находясь на западном крае Петровского и в Богдановке, наблюдатели ОБСЕ услышали 12 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии соответственно 1 километр на юг, юго-запад и 2-3 километра к юго-востоку. Все – в пределах участка разведения.

      Заметим, что 11 ноября украинская сторона сообщила в ОБСЕ о завершении разведения сил в районе Петровского. А с 12:00 вторника, 12 ноября, на участке началось разминирование.

      Где произошло разведения сил на Донбассе?

      • В районе Станицы Луганской;
      • в районе Золотого;
      • в районе Петровского.

      Все разведения происходят в пределах минских соглашений и является шагом и условием для встречи в нормандском формате. По условиям, украинские военные отошли на расстояние, позволяющее вернуться обратно в случае нарушений боевиками режима прекращения огня.

      карта розведення військ Донбас мапа розведення сил
      Карта разведения сил и средств на Донбассе / Инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Разведение войск Война на Донбассе Новости Украины Операция Объединенных сил Оккупированные территории Перемирие ОБСЕ
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