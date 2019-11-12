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      На ділянці розведення сил у районі Петрівського зафіксований вогонь

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      Місія ОБСЄ зафіксувала постірли в на ділянці розведення сил у районі Петрівського
      Місія ОБСЄ зафіксувала постірли в на ділянці розведення сил у районі Петрівського / 20khvylyn.com

      Спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували постріли на ділянці розведення сил і засобів у районі Петрівського. Це сталося 9 листопада, коли місія зафіксувала початок процесу розведення біля Петрівського.

      Того ж дня спостерігачі ОБСЄ, проводячи моніторинг приблизно за 500 метрів на північний захід від Петрівського, чули 20 вибухів невизначеного походження та 1 чергу з великокаліберного кулемета, мовиться у звіті місії.

      Читайте також: Розведення військ на нових ділянках взимку не буде, – ООС

      Ці вибухи та постріли були зафіксовані орієнтовно за 6-8 кілометрів на північний захід. Це поза ділянкою розведення, але в межах 5 кілометрів від її краю.

      Також у Петрівському було зафіксовано, як у західному напрямку пролетів безпілотник малого радіуса дії, який не належав місії ОБСЄ.

      А 10 листопада, перебуваючи на західному краї Петрівського та в Богданівці, спостерігачі ОБСЄ почули 12 пострілів зі стрілецької зброї на відстані відповідно 1 кілометр на південь, південний захід і 2-3 кілометри на південний схід. Усі – у межах ділянки розведення.

      Зауважимо, що 11 листопада українська сторона повідомила до ОБСЄ про завершення розведення сил у районі Петрівського. А з 12:00 вівторка, 12 листопада, на ділянці розпочалось розмінування.

      Де відбулося розведення сил на Донбасі?

      • У районі Станиці Луганської;
      • у районі Золотого;
      • у районі Петрівського.

      Усі розведення відбуваються у межах мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі. За умовами, українські військові відійшли на відстань, яка дозволить повернутися назад у разі порушень бойовиками режиму припинення вогню.

      карта розведення військ Донбас мапа розведення сил
      Мапа розведення сил і засобів на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Розведення військ Операція Об'єднаних сил Окуповані території ОБСЄ Перемир'я
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