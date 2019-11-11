Розведення військ поблизу Петрівського завершилося

Розведення сил та засобів на ділянці №3 в районі населених пунктів Богданівка – Петрівське Донецької області завершилося з обох сторін.

11 листопада українська сторона має повідомити Міністерство закордонних справ та ОБСЄ про те, що розведення завершили, пише "Громадське". ОБСЄ повинні провести верифікацію за допомогою квадрокоптерів.

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Від 12 листопада планується початок наступної фази – розмінування ділянки розрахунками Державної служби з надзвичайних ситуацій. У пресштабі ООС наголосили, що за графіком розмінування територій має завершитися за тиждень.

Вже після того почнеться демонтаж фортифікаційних споруд та інших укріплень.

На 29 добу українська сторона проінформує про те, що все проведено і вже наступного дня представники СММ ОБСЄ проведуть верифікацію виконаних заходів.

Розведення військ у Петрівському розпочалося 9 листопада замість 8. Все через те, що напередодні сепаратистське угруповання "ДНР" на своїх ресурсах стверджувало, що українські військові напередодні нібито обстріляли ділянку розведення сил і засобів у Петрівському. Саме тому розведення не відбулося 8 листопада, як було заплановано.

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Де вже відбулося розведення військ на Донбасі?Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках – №1 в районі Станиці Луганської та №2 в районі Золотого. Обидві ділянки розташовані у Луганській області.



Усі розведення відбуваються у межах Мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі.



За умовами розведення, українські військові мають відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.



Карта розведення сил на Донбасі / інфографіка 24 каналу