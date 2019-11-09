Розведення військ поблизу Петрівського розпочалося

Українська сторона запустила білу ракету у знак готовності до початку розведення сил та засобів на ділянці №3 в районі населених пунктів Богданівка – Петрівське Донецької області.

Проросійські бойовики о 12:00 уже відреагували і також запустили білу ракету. Після білих сторони випустили зелені ракети, чим підтвердили початок розведення.

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Як розводитимуть війська?

У пресштабі ООС повідомили, що після запуску ракет з обох сторін зеркально розпочнеться розведення сил та засобів, тобто техніки, озброєння та особового складу. Цей процес безпосереднього переміщення техніки на заздалегідь підготовлені позиції, буде тривати 3 дні.

Далі за графіком розпочнеться розмінування територій, а вже після того почнеться демонтаж фортифікаційних споруд та інших укріплень.

На 29 добу українська сторона проінформує про те, що все проведено і вже наступного дня представники СММ ОБСЄ проведуть верифікацію виконаних заходів.

Чому розведення військ перенесли?

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі вчора перенесла початок розведення сил і засобів у Петрівському на суботу, 9 листопада.

Відзначимо, що напередодні сепаратистське угруповання "ДНР" на своїх ресурсах стверджувало, що українські військові напередодні нібито обстріляли ділянку розведення сил і засобів у Петрівському. Саме тому розведення не відбулося 8 листопада, як було заплановано.

Також бойовики повідомляли, що поінформували СММ ОБСЄ про готовність відновити процес відведення військ у Петрівському 9 листопада, якщо Контактна група погодить цю дату.

Де вже відбулося розведення військ на Донбасі?Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках – №1 в районі Станиці Луганської та №2 в районі Золотого. Обидві ділянки розташовані у Луганській області.



Усі розведення відбуваються у межах Мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі.



За умовами розведення, українські військові мають відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.



Карта розведення сил на Донбасі / інфографіка 24 каналу