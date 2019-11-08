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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ДЖЕК МА В УКРАЇНІ БЮДЖЕТ 2020

      Чергова провокація: бойовики погрожують ввести "внутрішні війська" у райони розведення сил

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      Пушилін і Пасічник погрожують ввести "внутрішні" війська в райони розведення сил
      Пушилін і Пасічник погрожують ввести "внутрішні" війська в райони розведення сил / prm.ua

      Ватажки проросійських бойовиків Денис Пушилін та Леонід Пасічник одночасно заявили, що мають намір ввести загони "МВС" та "міністерства державної охорони" псевдореспублік у райони розведення військ. Про це вони заявили, висловлюючи невдоволення, що у підконтрольних українській владі містах, де відбудеться розведення, залишиться українська поліція.

      Пасічник, зокрема, заявив, що підрозділи Нацполіції та Нацгвардії України у Золотому "зроблять неможливими розведення сил на інших ділянках", повідомляє видання "ТАСС".

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      У такий спосіб ватажок луганських бойовиків відреагував на заяву повіреного у справах США Вільяма Тейлора про те, що після розведення сил у ці райони зможуть увійти поліція та Національна гвардія. Україна офіційно говорила про діяльність правоохоронців лише у населених пунктах, поблизу яких відбувається розведення, але не в районі самого розведення.

      Уточню, що в разі якщо описаний містером Тейлором сценарій буде реалізований українською владою, розведення на нових ділянках буде неможливим. У демілітаризовану зону, в свою чергу, будуть симетрично введені підрозділи "міністерства держбезпеки" і "МВС ЛНР",
      – заявив Леонід Пасічник.

      З аналогічною заявою майже одночасно виступив і ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін. Він так само пригрозив ввести у демілітаризовані зони "внутрішні сили" недореспубліки.

      "Такий непрофесійний, недбалий підхід американського представника у цьому питанні неприпустимий, оскільки може ввести в оману кого-небудь з українських чиновників. На жаль, ми знову віч-на-віч зіткнулися з суперечливим і збоченим тлумаченням домовленостей з боку Заходу", – заявив ватажок донецьких бойовиків.

      Де вже відбулося розведення військ на Донбасі?Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках – №1 в районі Станиці Луганської та №2 в районі Золотого. Обидві ділянки розташовані у Луганській області.

      Українська сторона раніше заявляла готовність приступити до розведення сил на ділянці Богданівка – Петрівське за умови відсутності обстрілів протягом 7 діб.

      Донбас, розведення сил, карта
      Карта розведення сил на Донбасі / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Проросійські бойовики Окуповані території Розведення військ Війна на Донбасі Новини Росії Новини США
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