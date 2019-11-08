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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ДЖЕК МА В УКРАИНЕ БЮДЖЕТ 2020

      Очередная провокация: боевики угрожают ввести "внутренние войска" в районы разведения сил

      48 Читати новину українською
      Пушилин и Пасечник угрожают ввести "внутренние" войска в районы разведения сил
      Пушилин и Пасечник угрожают ввести "внутренние" войска в районы разведения сил / prm.ua

      Главари пророссийских боевиков Денис Пушиин и Леонид Пасечник одновременно заявили, что намерены ввести отряды "МВД" и "министерства государственной охраны" псевдореспублик в районы разведения войск. Об этом они заявили, выражая недовольство, что в подконтрольных украинской власти городах, где состоится разведения, останется украинская полиция.

      Пасечник, в частности, заявил, что подразделения Нацполиции и Нацгвардии Украины в Золотом "сделают невозможными разведение сил на других участках", сообщает издание "ТАСС".

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      Таким образом главарь луганских боевиков отреагировал на заявление поверенного в делах США Уильяма Тейлора о том, что после разведения сил в эти районы смогут войти полиция и Национальная гвардия. Украина официально говорила о деятельности правоохранителей только в населенных пунктах, вблизи которых происходит разведение, но не в районе самого разведения.

      Уточню, что в случае если описанный мистером Тейлором сценарий будет реализован украинской властью, разведение на новых участках будет невозможным. В демилитаризованную зону, в свою очередь, будут симметрично введены подразделения "министерства госбезопасности" и "МВД ЛНР",
      – заявил Леонид Пасечник.

      С аналогичным заявлением почти одновременно выступил и главарь донецких боевиков Денис Пушилин. Он так же пригрозил ввести в демилитаризованные зоны "внутренние силы" недореспублики.

      "Такой непрофессиональный, халатный подход американского представителя в этом вопросе недопустим, поскольку может ввести в заблуждение кого-либо из украинских чиновников. К сожалению, мы вновь лицом к лицу столкнулись с противоречивым и извращенным толкованием договоренностей со стороны Запада", – заявил главарь донецких боевиков.

      Где уже состоялось разведение войск на Донбассе?
      Разведение сил и средств уже состолось на двух участках – №1 в районе Станицы Луганской и №2 в районе Золотого. Оба участка расположены в Луганской области.

      Украинская сторона ранее заявляла о готовности приступить к разведению сил на участке Богдановка – Петровское при условии отсутствия обстрелов в течение 7 суток.

      Донбас, розведення сил, карта
      Карта разведения сил на Донбассе / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости России Новости США Война на Донбассе Разведение войск Оккупированные территории Пророссийские боевики Новости Украины
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