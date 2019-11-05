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      Пришло время Западу надавить на Россию, – генерал США о войне в Украине

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      Генерал США Ходжес рассказал, какую помощь Запад должен оказать Украине
      Генерал США Ходжес рассказал, какую помощь Запад должен оказать Украине / welt.de

      Страны Запада должны надавить на Россию, чтобы ее руководство выполнило свою часть обязательств по формуле Штайнмайера. Именно она предусматривает разведение войск на Донбассе и взятие Украиной под контроль границы с Россией.

      Американский генерал-лейтенант, командующий Вооруженных сил США в отставке Бен Ходжес в интервью 24 каналу рассказал, что война на Донбассе привела к страшным потерям.

      Интересно: Штаты должны подключиться к процессу по Донбассу, – американский генерал-лейтенант Ходжес

      Поэтому украинская власть ищет решение для разрешения конфликта. По мнению Ходжеса, разведение войск на Донбассе и является таким дипломатическим решением.

      "Много военных погибли или были ранены, много гражданских погибли или были вынуждены уехать из мест, где они жили. Очень важно, чтобы эти жертвы не были напрасными. Я убежден, что украинское правительство об этом знает и не допустит, чтобы жертвы военных и гражданских были напрасными. Какое-то решение должно было быть найдено. Оно, конечно же, должно быть дипломатическим, а не решаться на поле боя", – сказал генерал-лейтенант.

      Однако, чтобы заставить Россию выполнять все договоренности по Донбассу, нужна помощь Запада. Украина должна выступать против Кремля совместно с Германией, Францией и США. Если же между ними произойдет раскол – решить проблему Донбасса не получится.

      Пришло время, чтобы такие страны, как Германия, Франция и США нажали на Россию, на Кремль и обязали их выполнить свою часть обязательств. Иначе эта формула Штайнмайера просто не сработает – если граница не будет под контролем украинской стороны и если в выборах не смогут участвовать нормальные политики,
      – подчеркнул Ходжес.

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      По его словам, в Украине сейчас новое руководство, новый президент, и поэтому стоит пробовать новые аспекты для мирного урегулирования конфликта.

      В Украине появилось новое правительство и новая администрация. Это одна из причин, почему такие попытки должны происходить. Но, независимо от ситуации, стоит помнить, что за последние 400 лет Россия делала все для того, чтобы достичь желаемого. Для этого она могла переписывать законы, идти на обман и использовать любой шанс, который ей выпадал,
      – подытожил он.

      Что предполагает формула Штайнмайера?

      • Временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (об особом статусе Донбасса) начнет действовать на постоянной основе. Планируется разработать и одобрить новый соответствующий закон.
      • Закон заработает, если в отдельных районах Донетчины и Луганщины состоятся выборы по украинскому законодательству. После выборов ОБСЕ должна опубликовать отчет, который будет свидетельствовать, что выборы прошли в соответствии со стандартами организации и международных стандартов демократических выборов.
      • Выборы состоятся лишь при условии, что с территории ОРДЛО выйдут российские оккупационные силы, а захваченная часть украинско-российской границы будет передана под контроль Украины.
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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости США Новости политики Новости России Украина – Россия Разведение войск Формула Штайнмайера Новости Франции
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