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      Единственный путь войны на Донбассе: мнение генсека НАТО Столтенберга

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      Столтенберг: войну на Донбассе можно завершить только путем долгих решений и через дипломатию
      Столтенберг: войну на Донбассе можно завершить только путем долгих решений и через дипломатию / uatv.ua

      Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил убеждение, что военного урегулирования войны на Донбассе нет. В то же время он приветствовал шаги, которые новая украинская власть осуществляет на пути к дипломатическому решению российско-украинского конфликта.

      НАТО видит четкое стремление президента Зеленского восстановить усилия по поиску мирного политического решения, рассказал Йенс Столтенберг в комментарии "Европейской правде".

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      Единственный путь завершения войны на Донбассе

      "Здесь нет гарантии успеха и не существует ни одного простого решения. Однако нет никакой альтернативы тому, чтобы продолжать усилия для мирного решения. Поэтому я приветствую новые инициативы и предложения Владимира Зеленского", – подчеркнул генсек НАТО.

      Он так же приветствует усилия по восстановлению Нормандского формата и проверить, поможет ли он в этих усилиях. Кроме того, он подчеркнул, что военного пути завершить войну на Донбассе точно нет.

      Именно для этого предусмотрен Нормандский формат, и именно поэтому мы приветствуем выполнение Минских договоренностей и разведение в Станице Луганской и других местах. Мы действительно надеемся, что эти инициативы станут важными шагами на пути к мирной договоренности,
      – Йенс Столтенберг.

      Готова ли Россия отвести свои войска с территории Украины

      Генсек Североатлантического альянса согласился, что Россия не демонстрирует никакой готовности к завершению войны на Донбассе. Впрочем, подчеркнул он, это не уменьшает важность продолжения давления для политического решения.

      "Я прекрасно понимаю, что украинцы разочарованы и считают, что это продолжается слишком долго – уже более пяти лет, а если считать от незаконной аннексии Крыма, то уже скоро шесть лет. На Донбассе до сих пор есть русские силы, Россия управляет войсками, предоставляет поддержку сепаратистам. Эта ситуация затянулась слишком задолго", – сказал генсек.

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      Он подчеркнул, что история неоднократно показывала, что даже в ситуациях, которые, казалось бы, не имеют никакого шанса на решение, все может вдруг неожиданно измениться. В частности, он назвал примеры падения Берлинской стены и присоединение балтийских стран к НАТО.

      "Поэтому я и говорю: если изменения начинаются, то все меняется очень быстро. Когда именно и как именно это произойдет, сказать трудно. Но мы должны работать над этим, готовиться к этому и оказывать поддержку Украине, потому что это – лучший путь помочь вам усилиться и договориться о мирном решении конфликта", – резюмировал Столтенберг.

      окуповані території на Донбасі, карта
      Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Разведение войск Новости политики Война на Донбассе Новости России Владимир Зеленский Генсек НАТО Оккупированные территории Формула Штайнмайера НАТО Йенс Столтенберг
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