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      Єдиний шлях закінчення війни на Донбасі: думка генсека НАТО Столтенберга

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      Столтенберг: війну на Донбасі можна завершити лише шляхом довгих рішень та через дипломатію
      Столтенберг: війну на Донбасі можна завершити лише шляхом довгих рішень та через дипломатію / uatv.ua

      Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг висловив переконання, що військового врегулювання війни на Донбасі немає. Водночас він привітав кроки, які нова українська влада здійснює на шляху до дипломатичного вирішення російсько-українського конфлікту.

      НАТО бачить чітке прагнення президента Зеленського поновити зусилля з пошуку мирного політичного рішення, розповів Єнс Столтенберг у коментарі "Європейській правді".

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      Єдиний шлях завершення війни на Донбасі

      "Тут немає гарантії успіху і не існує жодного простого рішення. Однак немає жодної альтернативи тому, щоб продовжувати зусилля для мирного вирішення. Тому я вітаю нові ініціативи та пропозиції Володимира Зеленського", – наголосив генсек НАТО.

      Він так само вітає зусилля з відновлення Нормандського формату та перевірити, чи допоможе він у цих зусиллях. Крім того, він наголосив, що військового шляху завершити війну на Донбасі точно немає.

      Саме для цього передбачений Нормандський формат, і саме тому ми вітаємо виконання Мінських домовленостей і розведення у Станиці Луганській та інших місцях. Ми справді сподіваємося, що ці ініціативи стануть важливими кроками на шляху до мирної домовленості,
      – Єнс Столтенберг.

      Чи готова Росія забрати свої війська з території України

      Генсек Північноатлантичного альянсу погодився, що Росія не демонструє жодної готовності до завершення війни на Донбасі. Втім, наголосив він, це не зменшує важливості продовження тиску для політичного вирішення.

      "Я чудово розумію, що українці розчаровані та вважають, що це триває надто довго – вже понад п'ять років, а якщо рахувати від незаконної анексії Криму, то вже скоро шість років. На Донбасі досі є російські сили, Росія управляє військами, надає підтримку сепаратистам. Ця ситуація затягнулася аж надто задовго", – сказав генсек.

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      Він підкреслив, що історія неодноразово показувала, що навіть у ситуаціях, які, здавалося б, не мають жодного шансу на вирішення, все може враз несподівано змінитися. Зокрема, він назвав приклади падіння Берлінської стіни та приєднання балтійських країн до НАТО.

      "Тому я й кажу: коли зміни починаються, то все змінюється дуже швидко. Коли саме та як саме це станеться, сказати важко. Але ми маємо працювати над цим, готуватися до цього та надавати підтримку Україні, бо це – найкращий шлях допомогти вам посилитися та домовитися про мирне розв'язання конфлікту", – резюмував Столтенберг.

      окуповані території на Донбасі, карта
      Карта окупованих територій на Донбасі / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Розведення військ Новини Росії Володимир Зеленський Окуповані території Генсек НАТО НАТО Формула Штайнмаєра Єнс Столтенберг
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