Напередодні візиту керівництва НАТО до України український політику поділився на дві категорії – тих, хто заявляв про необхідність подати нову заяву про план дій щодо членства в Альянсі, і тих, хто не бачив в цьому потреби. Всі крапки над "і" розставив генсек НАТО Єнс Столтенберг – заявив, що в цьому таки немає жодної потреби.

Єдине, що сьогодні важливо, і на чому має сконцентруватися Україна – це продовження реформ, наголосив Столтенберг у коментарі "Європейській правді".

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Якщо ви зміцнюєте своє оборонне відомство, то це потрібно вам самим, не зважаючи на те, коли ви будете членом НАТО, і чи отримаєте план дій про членство. Водноачс ці реформи наближають вас як до отримання ПДЧ, так і до членства,

– пояснив генсек Альянсу.

Він також підкреслив, що коли Україна зараз подасть нову заявку на план дій щодо членства, то це нікому не зашкодить, але і нематиме жодного сенсу, адже зараз "у нікого немає сумнівів, що Україна прагне членства в НАТО".

"Увага як Альянсу, його держав-членів, так і України зараз є і має бути сконцентрована не на даті отримання ПДЧ, а на забезпеченні того, щоби держава відповідала стандартам НАТО. Саме це є найшвидшим шляхом, щоби зміцнити ваші інституції і отримати членство", – наголосив Єнс Столтенберг.

Крім того, він зазначив, що багато елементів у співпраці Україна – НАТО були включені до плану дій держав, які раніше ставали членами Північноатлантичного альянсу.

"Мовиться про річну національну програму, комплексний пакет допомоги, різні активності, програми підтримки реформ – це все корисне для підготовки України до членства в Альянсі. Правда й те, що для багатьох країн ці елементи були включені до ПДЧ", – резюмував генсек НАТО.

Який скандал рогорівся в Україні через заявку на ПДЧ щодо членства в НАТО?

П'ятий президент України Петро Порошенко виступив з вимогою до нової української влади надіслати до НАТО заявку на план щодо членства. За його словами, це мало б продемонструвати, що українська влада консолідована у своїх прагненнях євроінтеграції.

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Водночас віцепрем'єр-міністр Дмитро Кулеба заспокоїв: така заявка надіслана ще у 2008 році і вона досі чинна. Відтак немає жодного сенсу надсилати ще одну. Крім того, за його словами, попередня влада протягом 5 років не надсилала такої заявки, бо й сама розуміла відсутність будь-якого сенсу в цьому.