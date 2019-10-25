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      Порошенко просить надіслати в НАТО заявку, яка давно вже надіслана

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      Порошенко просить просить владу надіслати НАТО заявку на ПДЧ
      Порошенко просить просить владу надіслати НАТО заявку на ПДЧ / pravda.com.ua

      Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко закликав владу надіслати до НАТО заявку про надання плану дій щодо членства. І все б нічого, але Україна надіслала таку заявку ще у 2008 році, і вона досі чинна.

      Що просить Порошенко?

      Петро Порошенко закликав Президента України Володимира Зеленського та Верховну Раду поставити на порядок денний план дій щодо членства у НАТО. За його словами, це продемонструє консолідовано позицію законодавчої і виконавчої гілок влади щодо євроатлантичної інтеграції.

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      Він так само закликав своїх колег по Верховній Раді – як представників влади, так і опозиції – підтримати цю пропозицію.

      У чому-чому, а в цьому питанні ми маємо бути єдиною українською командою. Тоді ми зможемо досягти амбітних цілей,
      – наголосив Порошенко.

      Що кажуть у владі?

      Віцепрем'єр-міністр України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Сегодня" підкреслив, що вдячний попердній владі за їх зусилля на шляху до НАТО. Однак наголосив: Україна вже подала заявку про ПДЧ у 2008 році, а Бухарестський саміт підтвердив, що Україна колись стане членом НАТО.

      "Подавати нову заявку, якщо попередня залишається чинною? У НАТО виходять з того, що попередня заявка досі чинна. Ми в уряді теж це розуміємо. І попередня влада протягом 5 років цього не зробила, адже теж це розуміла", – пояснив Кулеба.

      Водночас він наголосив, що навіть коли б Україна знову подала заявку на план дій щодо членства, то відповідь була б такою ж, як у 2008 році.

      "Ми в уряді це розуміємо, тому спрямували свої зусилля не на символічні речі, а запуск реальної інтеграції як повноцінного механізму. Тому наша річна програма на 2020 рік про інтеграцію максимально близька до ПДЧ", – розповів віцепрем'єр.

      Дмитро Кулеба
      Дмитро Кулеба

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський НАТО Верховна Рада Дмитро Кулеба Петро Порошенко
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