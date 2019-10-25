Україна хоче розширити свою участь в миротворчих місіях НАТО

Віцепрем'єр України з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба заявив про можливість розширення участі держави в миротворчих операціях НАТО. За його словами, це стане дуже хорошою практикою для українських миротворців.

Вже невдовзі Україна закріпить свою участь в одній миротворчій місії Альянсу, повідомив Кулеба в інтерв'ю виданню "Сегодня".

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Місяць тому ми проінформували Альянс про нашу згоду на розширення участі України у місії в Косово. Поки не буду розкривати усіх деталей, але будемо зміцнювати свою присутність у ще одній міссії,

– сказав віцепрем'єр.

Він наголосив на користіц таких кроків, позаяк не лише Україна отримує підтримку Північноатлантичного Альянсу, а й навпаки, що дуже цінується партнерами з НАТО.

Крім того, він розповів, що одним з пріоритетних напрямків у співпраці з Альянсом є трастові фонди, які той відкриває в Україні.

"Ми розуміємо проблеми, які існують в окремих трастових фондах. Цього літа у нас сталася прикра ситуація, коли закрився трастовий фонд НАТО з кібербезпеки через виконанням ним свого завдання. Коли я про це дізнався, негайно дав доручення ініціювати перед Альянсом питання про відновлення роботи цього трастового фонду або створення нового формату", – розповів Дмитро Кулеба.



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