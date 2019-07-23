00:00
24 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Permesso di Солов'їний помьот. Путіна підмочили
      Вєсті Кремля
      21:03, 23 липня
      Вєсті. UA: Квест Луценка для Рябошапки. Традиції Наді Савченко повертаються
      Вєсті.UA
      20:20, 23 липня
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, 19 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Українські миротворці поїхали у нову гарячу точку

      1007 Читать новость на русском
      Миротворці ООН
      Миротворці ООН / Ілюстративне фото (apostrophe.ua)

      У рамках розширення військової співпраці з ООН і НАТО п'ятеро українських військових фахівців із 23 червня 2019 року вперше долучилися до виконання завдань багатопрофільної інтегрованої Місії ООН зі стабілізації ситуації у африканському Малі.

      Про це повідомив заступник начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних сил України полковник Валентин Левчик під час брифінгу в інформаційному агентстві Міноборони.

      До слова, 21 червня українські миротворці повернулися з Косово: дивіться зворушливі фото зустрічей з родинами

      За його словами, міжнародні партнери високо оцінюють працю українських військових фахівців. Тож це є основною причиною, чому Україну постійно запрошують до участі в новостворених і чинних миротворчих місіях. Таким чином ЗСУ розширює географію миротворчої діяльності в усьому світі.

      Де виконують завдання українські миротворці?

      Станом на літо 2019 року, згідно з інформацією Генштабу ЗСУ, 61 українець виконує завдання у місіях ООН, НАТО та спільних миротворчих силах:

      1. Місія ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго (Африка) – 12 осіб.
      2. Місія ООН у Косово (Європа, Балкани) – 2 особи.
      3. Місія ООН у Республіці Південний Судан (Африка) – 4 особи.
      4. Тимчасові сили ООН із гарантування безпеки в Аб'єй (Судан, Африка) – 6 осіб.
      5. Сили ООН з підтримання миру на Кіпрі (Європа) – 1 особа.
      6. Тренувально-дорадча місія НАТО "Рішуча підтримка" в Ісламській Республіці Афганістан (Азія) – 21 особа.
      7. Багатопрофільна інтегрована Місія ООН зі стабілізації у Малі (Африка) – 5 осіб.
      8. Спільні миротворчі сили в зоні безпеки Придністровського регіону Республіки Молдова (Європа) – 10 військових спостерігачів.

      15 липня Україна віддавала шану загиблим воїнам, які полягли під час виконання миротворчої місії. Детально про це – у матеріалі 24 каналу.

      Миротворці
      Історія участі миротворців з України у гарячих точках світу / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Українська тенісистка створила сенсацію на престижному турнірі в Юрмалі: відео
      23 липня
      10686
      Теги: Новини України Збройні сили України НАТО ООН Міністерство оборони України Миротворчий контингент
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 23 липня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Обдирав людей на мільйони й відбувся штрафом у 17 тисяч: про афери у Дарницькому суді
      23 липня , 23:00 Обдирав людей на мільйони й відбувся штрафом у 17 тисяч: про афери у Дарницькому суді
      Тетяна Мартинюк 335
      Головні новини 23 липня: хто вбив Шеремета, мінування ЦВК і Рябошапка як генпрокурор
      23 липня , 22:20 Головні новини 23 липня: хто вбив Шеремета, мінування ЦВК і Рябошапка як генпрокурор
      2194
      Поездка равносильна смерти, геноцид крымчан и возрождение Ленина: новости Крымнаша
      23 липня , 22:00 Поездка равносильна смерти, геноцид крымчан и возрождение Ленина: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Коли і на скільки зростуть ціни на квартири: чого чекати від ринку після виборів
      23 липня , 21:01 Коли і на скільки зростуть ціни на квартири: чого чекати від ринку після виборів
      2883
      Кандидати на посади міністрів та силовиків: прогнози і заяви
      23 липня , 21:00 Кандидати на посади міністрів та силовиків: прогнози і заяви
      Світлана Попова 13434
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук