Українські миротворці поїхали у нову гарячу точку

У рамках розширення військової співпраці з ООН і НАТО п'ятеро українських військових фахівців із 23 червня 2019 року вперше долучилися до виконання завдань багатопрофільної інтегрованої Місії ООН зі стабілізації ситуації у африканському Малі.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних сил України полковник Валентин Левчик під час брифінгу в інформаційному агентстві Міноборони.

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За його словами, міжнародні партнери високо оцінюють працю українських військових фахівців. Тож це є основною причиною, чому Україну постійно запрошують до участі в новостворених і чинних миротворчих місіях. Таким чином ЗСУ розширює географію миротворчої діяльності в усьому світі.

Де виконують завдання українські миротворці?

Станом на літо 2019 року, згідно з інформацією Генштабу ЗСУ, 61 українець виконує завдання у місіях ООН, НАТО та спільних миротворчих силах:

Місія ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго (Африка) – 12 осіб. Місія ООН у Косово (Європа, Балкани) – 2 особи. Місія ООН у Республіці Південний Судан (Африка) – 4 особи. Тимчасові сили ООН із гарантування безпеки в Аб'єй (Судан, Африка) – 6 осіб. Сили ООН з підтримання миру на Кіпрі (Європа) – 1 особа. Тренувально-дорадча місія НАТО "Рішуча підтримка" в Ісламській Республіці Афганістан (Азія) – 21 особа. Багатопрофільна інтегрована Місія ООН зі стабілізації у Малі (Африка) – 5 осіб. Спільні миротворчі сили в зоні безпеки Придністровського регіону Республіки Молдова (Європа) – 10 військових спостерігачів.

15 липня Україна віддавала шану загиблим воїнам, які полягли під час виконання миротворчої місії. Детально про це – у матеріалі 24 каналу.



Історія участі миротворців з України у гарячих точках світу / Інфографіка 24 каналу