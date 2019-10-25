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      Украина хочет расширить свое участие в миротворческих миссиях НАТО

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      В ближайшее время Украина может закрепить свое участие в еще одной миротворческой миссии
      В ближайшее время Украина может закрепить свое участие в еще одной миротворческой миссии / ukrinform.ua

      Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба заявил о возможности расширения участия государства в миротворческих операциях НАТО. По его словам, это станет очень хорошей практикой для украинских миротворцев.

      Уже вскоре Украина закрепит свое участие в одной миротворческой миссии Альянса, сообщил Кулеба в интервью изданию "Сегодня".

       Интересно: Украинские миротворцы поехали в новую горячую точку

      Месяц назад мы проинформировали Альянс о нашем согласии на расширение участия Украины в миссии в Косово. Пока не буду раскрывать всех деталей, но будем укреплять свое присутствие в еще одной миссии,
      – сказал вицепремьер.

      Он отметил пользу таких шагов, поскольку не только Украина получает поддержку Североатлантического Альянса, но и наоборот, что очень ценится партнерами по НАТО.

      Кроме того, он рассказал, что одним из приоритетных направлений в сотрудничестве с Альянсом явлюется трастовые фонды, которые тот открывает в Украине.

      "Мы понимаем проблемы, которые существуют в отдельных трастовых фондах. Этим летом у нас произошла досадная ситуация, когда закрылся трастовый фонд НАТО по кибербезопасности после выполнения им своей задачи. Когда я об этом узнал, немедленно дал поручение инициировать перед Альянсом вопрос о возобновлении работы этого трастового фонда или создание нового формата", – рассказал Дмитрий Кулеба.

      українські миротворчі контингенти
      В каких странах действуют украинские миротворческие контингенты / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики НАТО Дмитрий Кулеба Миротворческий контингент
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