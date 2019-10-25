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      Порошенко просит прислать в НАТО заявку, которая давно уже отправлена

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      Порошенко просит власти прислать НАТО заявку на ПДЧ
      Порошенко просит власти прислать НАТО заявку на ПДЧ / pravda.com.ua

      Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко призвал власти направить в НАТО заявку о предоставлении плана действий относительно членства. И все бы ничего, но Украина направила такую заявку еще в 2008 году, и она до сих пор действует.

      О чем просит Порошенко?

      Петр Порошенко призвал Президента Украины Владимира Зеленского и Верховную Раду поставить на повестку дня план действий по членству в НАТО. По его словам, это продемонстрирует консолидированную позицию законодательной и исполнительной ветвей власти относительно евроатлантической интеграции.

       Интересно: Украина хочет расширить свое участие в миротворческих миссиях НАТО

      Он так же призвал своих коллег по Верховной Раде – как представителей власти, так и оппозиции – поддержать это предложение.

      В чем-чем, а в этом вопросе мы должны быть единой украинской командой. Тогда мы сможем достичь амбициозных целей,
      – подчеркнул Порошенко.

      Что говорят во власти?

      Вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Сегодня" подчеркнул, что благодарен предыдущей власти за их усилия на пути в НАТО. Однако подчеркнул: Украина уже подала заявку о ПДЧ в 2008 году, а Бухарестский саммит подтвердил, что Украина когда-нибудь станет членом НАТО.

      "Подавать новую заявку, если предыдущая остается в силе? В НАТО исходят из того, что предыдущая заявка до сих пор действует. Мы в правительстве тоже это понимаем. И предыдущая власть в течение 5 лет этого не сделала, ведь тоже это понимала", – объяснил Кулеба.

      В то же время он подчеркнул, что даже если бы Украина вновь подала заявку на план действий относительно членства, то ответ был бы таким же, как в 2008 году.

      "Мы в правительстве это понимаем, поэтому направили свои усилия не на символические вещи, а запуск реальной интеграции как полноценного механизма. Поэтому наша летняя программа на 2020 год об интеграции максимально близка к ПДЧ", – рассказал вицепремьер.

      Дмитро Кулеба
      Дмитрий Кулеба

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский НАТО Петр Порошенко Дмитрий Кулеба Верховная Рада
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