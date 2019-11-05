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      Прийшов час Заходу натиснути на Росію, – генерал США про війну в Україні

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      Генерал США Ходжес розповів, яку допомогу Захід має надати Україні
      Генерал США Ходжес розповів, яку допомогу Захід має надати Україні / welt.de

      Країни Заходу мають натиснути на Росію, аби її керівництво виконало свою частину зобов'язань щодо формули Штайнмаєра. Саме вона передбачає розведення військ на Донбасі та взяття Україною під контроль кордону з Росією.

      Американський генерал-лейтенант, командувач Збройних сил США у відставці Бен Ходжес в інтерв’ю 24 каналу розповів, що війна на Донбасі призвела до страшних втрат.

      Цікаво: Штати мають долучитися до процесу по Донбасу, – американський генерал-лейтенант Ходжес

      Тому, українська влада шукає рішення для закінчення конфлікту. На думку Ходжеса, розведення військ на Донбасі – і є таким дипломатичним рішенням.

      "Багато військових загинули або були поранені, багато цивільних загинули або були змушені виїхати з місць, де вони жили. Дуже важливо, щоб ці жертви не були марними. Я переконаний, що український уряд про це знає і не допустить, аби жертви військових та цивільних були марними. Якесь рішення мало бути знайдене. Воно, звісно ж, має бути дипломатичним, а не вирішуватися на полі бою", – сказав генерал-лейтенант.

      Проте, аби змусити Росію виконувати усі домовленості щодо Донбасу – потрібна допомога Заходу. Україна має виступати проти Кремля спільно з Німеччиною, Францією та США. Якщо ж між ними станеться розкол – вирішити проблему Донбасу не вийде.

      Прийшов час, аби такі країни, як Німеччина, Франція та США натиснули на Росію, на Кремль і зобов’язали їх виконати свою частину зобов’язань. Бо інакше ця формула Штайнмаєра просто не спрацює – якщо кордон не перебуватиме під контролем української сторони і якщо у виборах не зможуть брати участь нормальні політики,
      – наголосив Ходжес.

      Читайте також: Єдиний шлях закінчення війни на Донбасі: думка генсека НАТО Столтенберга

      За його словами, в Україні зараз нове керівництво, новий президент, і тому варто пробувати нові аспекти для мирного врегулювання конфлікту. 

      В Україні з’явився новий уряд та нова адміністрація. Це одна з причин, чому такі спроби мають відбуватися. Але, незалежно від ситуації, варто пам’ятати, що за останні 400 років Росія робила все для того, щоб досягнути бажаного. Для цього вона могла переписувати закони, йти на обман і використовувати будь-який шанс, який їй випадав,
      – підсумував він.

      Що передбачає формула Штайнмаєра?

      • Тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей (про особливий статус Донбасу) почне діяти на постійній основі. Планується розробити та схвалити новий відповідний закон.
      • Закон запрацює, якщо в окремих районах Донеччини і Луганщини відбудуться вибори за українським законодавством. Після виборів ОБСЄ повинна опублікувати звіт, який свідчитиме, що вибори відбулись у відповідності до стандартів організації та міжнародних стандартів демократичних виборів.
      • Вибори відбудуться лише за умови, що з території ОРДЛО вийдуть російські окупаційні сили, а захоплена частина українсько-російського кордону буде передана під контроль України.
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Новини США Новини Росії Україна – Росія Розведення військ Формула Штайнмаєра Новини Франції
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