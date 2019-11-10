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      ІГОР МАЗУР СЛУГА НАРОДУ СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО

      Розведення військ на нових ділянках взимку не буде, – ООС

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      Розведення військ триває біля Петрівського
      Розведення військ триває біля Петрівського / Ілюстративне фото

      Взимку на нових ділянках розведення сил і засобів здійснити неможливо. Погодні умови просто не дозволять підготувати нові позиції.

      Про це заявив заступник командувача Об'єднаних сил Богдан Бондар, пишуть "Новости Донбасса".

      Нагадаємо: Розведення військ поблизу Петрівського розпочалося 9 листопада

      "Ми заходимо у такий період, коли погодні умови не завжди нам дозволятимуть підготувати нові позиції", – зазначив військовий.

      І додав, під час морозів взагалі протоколом заборонено прибирати мінно-вибухові огородження та проводити розмінування.

      Війна
      Лінія розмежування на Донбасі та ділянки розведення військ / Інфографіка 24 каналу

      Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках: перша – біля Станиці Луганської, друга – в районі Золотого. Процес розведення триває, як і передбачено мінськими домовленостями. Влада розглядає його як крок у напрямку до зустрічі в нормандському форматі.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Збройні сили України Війна на Донбасі Розведення військ Операція Об'єднаних сил
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