Разведение войск на новых участках зимой не будет, – ООС

Зимой на новых участках разведение сил и средств осуществить невозможно. Погодные условия просто не позволят подготовить новые позиции.

Об этом заявил заместитель командующего Объединенных сил Богдан Бондарь, пишут "Новости Донбасса".

Напомним: Разведение войск вблизи Петровского началось 9 ноября

"Мы заходим в такой период, когда погодные условия не всегда позволят нам подготовить новые позиции", – отметил военный.

И добавил, во время морозов вообще протоколом запрещено убирать минно-взрывные ограждения и проводить разминирование.



Линия разграничения на Донбассе и участка разведения войск / Инфографика 24 канала

Разведение сил и средств уже произошло на двух участках: первый – возле Станицы Луганской, второй – в районе Золотого. Процесс разведения продолжается, как и предусмотрено минскими договоренностями. Власти рассматривают его как шаг по направлению ко встрече в нормандском формате.