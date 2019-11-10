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      Разведение войск на новых участках зимой не будет, – ООС

      17 Читати новину українською
      Разведение войск продолжается возле Петровского
      Разведение войск продолжается возле Петровского / Иллюстративное фото

      Зимой на новых участках разведение сил и средств осуществить невозможно. Погодные условия просто не позволят подготовить новые позиции.

      Об этом заявил заместитель командующего Объединенных сил Богдан Бондарь, пишут "Новости Донбасса".

       Напомним: Разведение войск вблизи Петровского началось 9 ноября

      "Мы заходим в такой период, когда погодные условия не всегда позволят нам подготовить новые позиции", – отметил военный.

      И добавил, во время морозов вообще протоколом запрещено убирать минно-взрывные ограждения и проводить разминирование.

      Війна
      Линия разграничения на Донбассе и участка разведения войск / Инфографика 24 канала

      Разведение сил и средств уже произошло на двух участках: первый – возле Станицы Луганской, второй – в районе Золотого. Процесс разведения продолжается, как и предусмотрено минскими договоренностями. Власти рассматривают его как шаг по направлению ко встрече в нормандском формате.

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Разведение войск Война на Донбассе Вооруженные силы Украины
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