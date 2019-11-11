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      Разведение войск вблизи Петровского завершилось

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      Вблизи Петровского завершилось разведение сил
      Вблизи Петровского завершилось разведение сил / Фото пресс-штаба ООС

      Разведение сил и средств на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка – Петровское Донецкой области завершилось с обеих сторон.

      11 ноября украинская сторона должна уведомить Министерство иностранных дел и ОБСЕ о том, что разведение закончили, пишет "Громадское". ОБСЕ должны провести верификацию с помощью квадрокоптеров.

      Читайте также: Разведения войск на новых участках зимой не будет, – ООС

      С 12 ноября планируется начало следующей фазы – разминирование участка расчетами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В пресс-штабе ООС отметили, что согласно графику разминирование территорий должно завершиться за неделю.

      Уже после того начнется демонтаж фортификационных сооружений и укреплений.

      На 29 сутки украинская сторона проинформирует о том, что все проведено, и уже на следующий день представители СММ ОБСЕ проведут верификацию выполненных мероприятий.

      Разведение войск в Петровском началось 9 ноября вместо 8. Все из-за того, что сепаратистская группировка "ДНР" на своих ресурсах утверждала, что украинские военные накануне якобы обстреляли участок разведения сил и средств в Петровском. Именно поэтому разведение не произошло 8 ноября, как было запланировано.

      По теме: Россия и ОБСЕ отреагировали на начало разведения войск возле Петровского

      Где уже произошло разведение войск на Донбассе? Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе Станицы Луганской и №2 в районе Золотого. Оба участка расположены в Луганской области.

      Все разведения происходят в рамках Минских соглашений и являются шагом и условием для встречи в нормандском формате.

      По условиям разведения, украинские военные должны отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.


      Карта разведения сил на Донбассе / инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Донецка Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Пророссийские боевики Новости России Украина – Россия ОБСЕ Разведение войск
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