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      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Россия и ОБСЕ отреагировали на начало разведения войск возле Петровского

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      У Петровского началось разведение сил и средств
      У Петровского началось разведение сил и средств / Иллюстративное фото ("Радио Свобода")

      Российская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе поздравила начало разведения сил у Петровского. В ОБСЕ также приветствовали этот "шаг к достижению прогресса", а также пообещали в дальнейшем способствовать движению по этому пути.

      Поздравления от россиян с началом разведения в Петровском озвучил руководитель российской делегации в ТКГ Борис Грызлов, пишет ТАСС. Дипломат выразил надежду, что разведение войск вдоль линии разграничения на Донбассе успешно завершится в ближайшее время.

      Напомним, разведение войск вблизи Петровского началось утром 9 ноября

      Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик также приветствовал начало разведения сил и средств в районе Богдановки и Петровского. Об этом рассказали в пресс-центре ОБСЕ.

      Мы приветствуем все шаги на пути к достижению прогресса и готовы оказать необходимое содействие,
      – отметил глава СММ ОБСЕ.

      Чевик также рассказал, что в район разведения направили дополнительные патрули ОБСЕ на помощь действующим, стационарным камерам наблюдения и беспилотным летательным аппаратам.

      Розведення
      Линия разграничения на Донбассе и участки разведения сил и средств / Инфографика 24 канала

      В районе Петровского разведение войск началось 9 ноября, это третий участок процесса разведения после Станицы Луганской и Золотого.

      Интересно, что российское информационное агенситво ТАСС почему-то пишет о том, что, мол, "с политических руководителей Украины до сих пор никто так и не прокомментировал отвод войск на трех пилотных участках на Донбассе".

      ТАсс
      В России невнимательно следят за заявлениями украинских политиков / Скриншот сайта ТАСС

      Это не является правдой. Разведение сил в Станице Луганской украинские политики комментировали неоднократно. В частности, например, Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что доволен разведением войск в Золотом, а разведение возле Станицы Луганской даже ставил в пример следующим шагам на этом же пути.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости России Новости Украины Владимир Зеленский ОБСЕ Разведение войск Ситуация возле Петровского
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