Серой зоны на участках разведения войск на Донбассе нет, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не называть территории на участках разведения войск на Донбассе "серой зоной". Глава государства заверил, что там безопасно и там находятся украинские полиция и СБУ.

Зеленский подчеркнул, что украинские военные – молодцы и разведение сил прошло стопроцентно и безопасно. Бойцы отошли на подготовленные и оборудованные позиции.

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"Никакой "серой зоны", забудьте, пожалуйста, я хочу, чтобы все забыли. Давайте не называть так, никакой "серой зоны" там нет. Там безопасная ситуация, там находятся наши люди. Военные отошли, но там находятся представители полиции и Службы безопасности", – сказал Президент Украины в интервью за рулем Tesla, которое опубликовал Офис Президента.

Где уже состоялось разведение войск и какие результаты?

Зеленский напомнил, что уже состоялось разведение войск в Станице Луганской, Золотом, точнее в Катериновке, "потому что Золотых – пять. Четыре Золотых мы контролируем как украинская армия, украинская власть, а в Золотом-5 находятся боевики". На очереди – разведение сил в Петровском.

В Станице Луганской мы сделали такой временный пешеходный мост, а сегодня уже заливается бетон и будет построен фундаментальный мост в Станице Луганской, там КПВВ, там свет, там "Швейцария",

– сказал глава государства.

Он также сообщил, что после разведения войск в Катериновке и Станице Луганской в тех местностях не было никаких выстрелов. Что касается Петровского, "то там поле, и нет никаких проблем с разведением, проблема только в сроках".

О поездке в Золотое-5 депутата Госдумы России

Зеленский назвал фейком интерпретацию незаконной поездки депутата Госдумы России, лидера партии "Родина" Алексея Журавлева во временно оккупированное Золотое-5 как якобы то, что российский политик был "в том Золотом, которое контролируют украинские военные".

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"Фейки, манипуляция, информационная война – раньше это была война российских СМИ, теперь это война еще и внутри нашей страны. Несмотря на то, что мы несколько раз встречались с представителями наших СМИ, некоторые из них не понимают, что они делают, мне так кажется. Потому что нет никакой капитуляции, мы не можем решить вопрос войны, прекратить войну, не разговаривая с людьми, по меньшей мере в нормандском процессе", – подчеркнул Президент Украины.

Что известно о визите на Донбасс депутата Госдумы России?Визит Журавлева на оккупированный Донбасс 2 ноября освещали пропагандистские СМИ боевиков. Главной целью политика было якобы "собственными глазами увидеть, как выполняется абсолютное перемирие на Донбассе". Однако в Минобороны Украины заявили, что Журавлев ездил в Золотое-5, которое не подпадает под зону разведения войск. При этом во время визита российского депутата еще и сопровождали представители ОБСЕ. Журавлеву уже запретили въезд в Украину.



Карта разведения сил на Донбассе / Инфографика 24 канала

Смотрите короткую версию интервью Владимира Зеленского: