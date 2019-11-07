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      Сірої зони на ділянках розведення військ на Донбасі немає, – Зеленський

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      Зеленський розповів про ситуацію з розведенням військ на Донбасі
      Зеленський розповів про ситуацію з розведенням військ на Донбасі / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський закликав не називати території на ділянках розведення військ на Донбасі "сірою зоною". Глава держави запевнив, що там безпечно і там перебувають українські поліція та СБУ.

      Зеленський наголосив, що українські військові – молодці і розведення сил пройшло стовідсотково та безпечно. Бійці відійшли на підготовлені та облаштовані позиції.

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      "Ніякої "сірої зони", забудьте, будь ласка, я хочу, щоб всі забули. Давайте не називати так, ніякої "сірої зони" там немає. Там безпечна ситуація, там перебувають наші люди. Військові відійшли, але там перебувають представники поліції і Служби безпеки", – сказав Президент України в інтерв'ю за кермом Tesla, яке опублікував Офіс Президента.

      Де вже відбулося розведення військ і які результати?

      Зеленський нагадав, що вже відбулося розведення військ у Станиці Луганській, Золотому, точніше в Катеринівці, "тому що Золотих – п'ять. Чотири Золотих ми контролюємо як українська армія, українська влада, а в Золотому-5 перебувають бойовики". На черзі – розведення сил у Петрівському.

      У Станиці Луганській ми зробили такий тимчасовий пішохідний міст, а сьогодні вже заливається бетон і буде фундаментальний міст побудований в Станиці Луганській, там КПВВ, там світло, там "Швейцарія",
      – сказав глава держави.

      Він також повідомив, що після розведення військ у Катеринівці та Станиці Луганській в тих місцевостях не було жодних пострілів. Щодо Петрівського, "то там поле, і немає ніяких проблем з розведенням, проблема тільки в термінах".

      Про поїздку в Золоте-5 депутата Держдуми Росії

      Зеленський назвав фейком інтерпретацію незаконної поїздки депутата Держдуми Росії, лідера партії "Родина" Олексія Журавльова у тимчасово окуповане Золоте-5 як нібито те, що російський політик був "у тому Золотому, яке контролюють українські військові".

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      "Фейки, маніпуляція, інформаційна війна – раніше це була війна російських ЗМІ, тепер це війна ще й усередині нашої країни. Незважаючи на те, що ми кілька разів зустрічалися з представниками наших ЗМІ, деякі з них не розуміють, що вони роблять, мені так здається. Тому що немає ніякої капітуляції, ми не можемо вирішити питання війни, припинити війну, не розмовляючи з людьми, щонайменше в нормандському процесі", – наголосив Президент України.

      Що відомо про візит на Донбас депутата Держдуми Росії? Візит Журавльова на окупований Донбас 2 листопада висвітлювали пропагандистські ЗМІ бойовиків. Головною ціллю політика було начебто "на власні очі побачити, як виконується абсолютне перемир’я на Донбасі". Проте в Міноборони України заявили, що Журавльов їздив у Золоте-5, яке не підпадає під зону розведення військ. При цьому під час візиту російського депутата ще й супроводжували представники ОБСЄ. Журавльову вже заборонили в’їзд в Україну.

      карта розведення сил на Донбасі
      Мапа розведення сил на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

      Дивіться коротку версію інтерв'ю Володимира Зеленського:

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Розведення військ Війна на Донбасі Україна – Росія Володимир Зеленський Новини України Новини політики Операція Об'єднаних сил Окуповані території
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