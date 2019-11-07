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      БЮДЖЕТ 2020 РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Розведення сил біля Богданівки стартує 8 листопада, якщо не буде обстрілів

      43 Читать новость на русском
      Українські позиції в районі Богданівки
      Українські позиції в районі Богданівки / Twitter.com/AvakovArsen

      Розведення сил і засобів на ділянці Богданівка – Петрівське на Донеччині стартує 8 листопада о 12:00 за умови відсутності обстрілів та інших провокацій. Українська сторона готова до початку розведення.

      "Богданівка, Донецька область, Україна, 1 кілометр до смуги поділу. Якщо все буде добре, завтра о 12 – початок розведення!" – написав у твіттері міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

      Читайте також: Рано говорити про розведення сил на Донбасі по всій лінії розмежування, – ТКГ

      Керівник пресцентру Операції Об'єднаних сил Андрій Агєєв підтвердив, що українська сторона готова до початку практичного етапу процесу розведення сил і засобів на ділянці №3 в районі Петрівського і Богданівки 8 листопада з 12:00.

      "На цей час в районі ділянки №3 спостерігається тиша, що дає можливість сподіватися на те, що завтра відведення відбудеться за планом. Тобто найголовніше, найнеобхідніша передумова проведення розведення на цій ділянці, як зокрема і на інших ділянках, – дотримання режиму тиші протягом 7 діб з двох сторін", – сказав Агєєв.

      Де вже відбулося розведення військ на Донбасі?

      Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках – №1 к районі Станиці Луганської та №2 в районі Золотого Луганській області.

      Українська сторона раніше заявляла готовність приступити до розведення сил на ділянці Богданівка – Петрівське за умови відсутності обстрілів протягом 7 діб.

      карта розведення сил Донбас
      Мапа розведення сил на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Розведення військ Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Арсен Аваков Окуповані території
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