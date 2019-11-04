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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Рано говорити про розведення сил на Донбасі по всій лінії розмежування, – ТКГ

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      Золоте було другим пунктом розведення сил і засобів на Донбасі після Станиці Луганської
      Золоте було другим пунктом розведення сил і засобів на Донбасі після Станиці Луганської / censor.net

      Наразі не можна говорити про розведення сил і засобів по всій лінії розмежування на Донбасі, адже спершу треба розписати детальну "дорожню карту" – що конкретно і коли саме слід зробити.

      Про це заявив представник України в робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи з питань безпеки генерал-майор Богдан Бондар, пише Інтерфакс-Україна. Відбулося це під час брифінгу у Краматорську в понеділок, 4 листопада.

      Важливо: Розведення військ у Петрівському почнеться 8 листопада, – ООС

      "Говорити про те, що завтра або післязавтра буде прийнято рішення про розведення по всій лінії зіткнення – передчасно", – наголосив Бондар.

      За його словами, в ОП та МЗС готують документи по "дорожній карті", де розпишуть "послідовно, по датах, – по годинах, можливо, – щоб отримати той результат, який ми хочемо отримати: повернення українських земель під українське керівництво". 

      Розведення на трьох ділянках (Станиця Луганська, Золоте, Петрівське) – це перший крок, наслідком якого мало б бути зростання "довіри між сторонами, якими є Російська Федерація як безпосередній учасник збройного конфлікту й агресор, і Україна".

      "Ми ніколи не сприймали і не сприймаємо сторонами окремі райони Донецької і Луганської областей (ОРДЛО), тому що вони є фактично під управлінням Російської Федерації", – підсумував генерал-майор. 

      Розведення
      Лінія розмежування на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

      Усі новини про розведення військ читайте у матеріалах 24 каналу.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Розведення військ Новини Росії Україна – Росія
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