Розведення військ у Петрівському почнеться 8 листопада, – ООС

Україна готується до розведення сил і засобів на третій ділянці – Петрівське – Богданівка, що у Донецькій області. Війська почнуть розводити 8 листопада, якщо проросійські бойовики до цього часу не порушать режим тиші обстрілами.

Командувач Операції об'єднаних сил Володимир Кравченко на брифінгу у Краматорську повідомив, що українська сторона вже надала відповідний лист в ОБСЄ.

Важливо: Готовність бойовиків почати розведення в районі Петрівського – це провокація, – СЦКК

7 листопада – приступаємо, 8 листопада – фактично розводимся (починається процес розведення військ, – 24 канал), якщо не буде порушення режиму тиші,

– заявив Кравченко.

Він наголосив, що після розведення військ у цьому районі не буде загрози для населених пунктів і їх мешканців.

"З нашого боку населений пункт Богданівка, він не входить до ділянки розведення, там проживають 200 місцевих жителів. І Петрівське, зайняте ворожою стороною, також не входить до ділянки розведення. Там на ділянці розведення немає населених пунктів, які потрапляють (у так звану зону безпеки – 24 канал)", – сказав він.

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Водночас, керівник української сторони СЦКК Олександр Борщевський уточнив, що розведення військ на ділянці Петрівське – Богданівка відбудеться виключно після дотримання 7 діб тиші з моменту крайнього обстрілу. Такі обстріли ОБСЄ зафіксувала 29 та 30 жовтня.

"Тому, починаючи з 30 числа, по завершенню 7 діб – це буде 6 листопада... 7 числа проходить верифікація припинення вогню протягом 7 днів. З 12:00 8 листопада Збройні сили у разі дотримання припинення вогню зможуть практично розпочати заходи розведення сил і засобів на цій ділянці розведення", – пояснив Борщевський.

До слова, низка ЗМІ повідомили 4 листопада про те, що проросійські бойовики готові розпочати неузгоджене розведення військ у районі Петрівського на Донеччині. Вони навіть запустили для старту сигнальну ракету о 12:00. Українська сторона Спільного центру з контролю і координації назвала це провокацією.

Що відомо про розведення військ у Петрівському?

воно мало стартувати 4 листопада. Але дату доведеться змінити, адже проросійські бойовики обстріляли Петрівське 30 жовтня.

розведення сил у Петрівському відбуватиметься у межах мінських угод і кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі;

за умовами розведення, українські військові мають відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.

Розведення військ з обох сторін вже відбулося у Станиці Луганській та у Золотому-4.



Розведення сил на Донбасі/ інфографіка 24 каналу