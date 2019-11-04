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      Розведення військ у Петрівському почнеться 8 листопада, – ООС

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      Розведення військ у Петрівському розпочнеться 8 листопада
      Розведення військ у Петрівському розпочнеться 8 листопада / mil.gov.ua

      Україна готується до розведення сил і засобів на третій ділянці – Петрівське – Богданівка, що у Донецькій області. Війська почнуть розводити 8 листопада, якщо проросійські бойовики до цього часу не порушать режим тиші обстрілами.

      Командувач Операції об'єднаних сил Володимир Кравченко на брифінгу у Краматорську повідомив, що українська сторона вже надала відповідний лист в ОБСЄ.

      Важливо: Готовність бойовиків почати розведення в районі Петрівського – це провокація, – СЦКК

      7 листопада – приступаємо, 8 листопада – фактично розводимся (починається процес розведення військ, – 24 канал), якщо не буде порушення режиму тиші,
      – заявив Кравченко.

      Він наголосив, що після розведення військ у цьому районі не буде загрози для населених пунктів і їх мешканців.

      "З нашого боку населений пункт Богданівка, він не входить до ділянки розведення, там проживають 200 місцевих жителів. І Петрівське, зайняте ворожою стороною, також не входить до ділянки розведення. Там на ділянці розведення немає населених пунктів, які потрапляють (у так звану зону безпеки – 24 канал)", – сказав він.

      Цікаво: Розведення військ на Донбасі: що зараз відбувається у Золотому та Катеринівці – фоторепортаж

      Водночас, керівник української сторони СЦКК Олександр Борщевський уточнив, що розведення військ на ділянці Петрівське – Богданівка відбудеться виключно після дотримання 7 діб тиші з моменту крайнього обстрілу. Такі обстріли ОБСЄ зафіксувала 29 та 30 жовтня.

      "Тому, починаючи з 30 числа, по завершенню 7 діб – це буде 6 листопада... 7 числа проходить верифікація припинення вогню протягом 7 днів. З 12:00 8 листопада Збройні сили у разі дотримання припинення вогню зможуть практично розпочати заходи розведення сил і засобів на цій ділянці розведення", – пояснив Борщевський.

      До слова, низка ЗМІ повідомили 4 листопада про те, що проросійські бойовики готові розпочати неузгоджене розведення військ у районі Петрівського на Донеччині. Вони навіть запустили для старту сигнальну ракету о 12:00. Українська сторона Спільного центру з контролю і координації назвала це провокацією. 

      Що відомо про розведення військ у Петрівському?

      • воно мало стартувати 4 листопада. Але дату доведеться змінити, адже проросійські бойовики обстріляли Петрівське 30 жовтня.
      • розведення сил у Петрівському відбуватиметься у межах мінських угод і кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі;
      • за умовами розведення, українські військові мають відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.

      Розведення військ з обох сторін вже відбулося у Станиці Луганській та у Золотому-4.

      Розведення сил на Донбасі
      Розведення сил на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Розведення військ Операція Об'єднаних сил Володимир Кравченко Збройні сили України ОБСЄ
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