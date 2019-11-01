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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Дату розведення військ у Петрівському переглянуть, – Загороднюк

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      Через обстріли 30 жовтня дату розведення військ у Петрівському змінять
      Через обстріли 30 жовтня дату розведення військ у Петрівському змінять / 24 канал

      Планувалося, що розведення сил і засобів у Петрівському на Донеччині відбудеться 4 листопада. Втім, через те, що проросійські окупанти здійснили обстріл Петрівського 30 жовтня, дату доведеться змінити.

      Про це на брифінгу повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк.

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      Дійсно обстріли були, і ми очікуємо перегляду дати розведення, оскільки рахуємо 7 днів від останніх обстрілів. Вони були 30 жовтня,
      – наголосив він.

      До цього, 29 жовтня, спостерігачі ОБСЄ теж чули постріли та вибуху у районі Петрівського. Це поки останній населений пункт, де має відбутися розведення сил і засобів з боку обох сторін конфлікту.

      Що відомо про розведення сил і засобів у Петрівському:

      • за словами президента Володимира Зеленського, воно мало стартувати 4 листопада;
      • його вже погодили на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську;
      • розведення сил у Петрівському відбуватиметься у межах мінських угод і ще одним поштовхом до зустрічі у "нормандському форматі";
      • внаслідок розведення українські військові мають відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.
      • розведення сил і засобів має стартувати через 7 днів повної тиші на Донбасі.
      • раніше відбулося розведення військ у Станиці Луганській і розпочалося в Золотому.

      розведення сил на Донбасі
      Розведення сил на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Війна на Донбасі Розведення військ Новини України Новини політики
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