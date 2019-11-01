Окупанти обстріляли Донбас: є поранені
Упродовж 31 жовтня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Двоє військових отримали поранення.
Окупанти обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими домовленостями зброї, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, іншої стрілецької зброї та озброєння БМП, повідомили у пресштабі ООС.
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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів поблизу:
- Новогригорівки;
- Невельського;
- Кам'янки;
- Водяного;
- Лебединського.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти 8 разів обстріляли наші позиції неподалік:
- Світлодарська;
- Луганського;
- Новолуганського;
- Кримського;
- Південного;
- Троїцького;
- Новотошківського.
Унаслідок обстрілів один війський отримав поранення, а ще один – бойове травмування.
З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", обстріляли наші позиції біля Луганського з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Що відомо про розведення сил і засобів на Донбасі: коротко
- 30 червня у ОБСЄ повідомили, що як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У резульататі відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.
- 29 жовтня стартувало розведення сил у районі Золотого, відбувається воно з обох сторін – на один кілометр від позицій і триватиме 3 дні, потім упродовж 30 днів розміновуватимуть цю ділянку;
- після старту розведення у Золотому запровадили посилений, так званий "жовтий" пропускний режим, за словами штабу ООС, попередні заходи безпеки були недостатніми;
- внаслідок розведення українські військові мають відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.
- розведення сил і засобів має стартувати через 7 днів повної тиші на Донбасі.
Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 каналу