Окупанти обстріляли Донбас: є поранені

Упродовж 31 жовтня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Двоє військових отримали поранення.

Окупанти обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими домовленостями зброї, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, іншої стрілецької зброї та озброєння БМП, повідомили у пресштабі ООС.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів поблизу:

Новогригорівки;

Невельського;

Кам'янки;

Водяного;

Лебединського.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти 8 разів обстріляли наші позиції неподалік:

Світлодарська;

Луганського;

Новолуганського;

Кримського;

Південного;

Троїцького;

Новотошківського.

Унаслідок обстрілів один війський отримав поранення, а ще один – бойове травмування.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", обстріляли наші позиції біля Луганського з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Що відомо про розведення сил і засобів на Донбасі: коротко

30 червня у ОБСЄ повідомили, що як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У резульататі відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.

29 жовтня стартувало розведення сил у районі Золотого, відбувається воно з обох сторін – на один кілометр від позицій і триватиме 3 дні, потім упродовж 30 днів розміновуватимуть цю ділянку;

після старту розведення у Золотому запровадили посилений, так званий "жовтий" пропускний режим, за словами штабу ООС, попередні заходи безпеки були недостатніми;

внаслідок розведення українські військові мають відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.

розведення сил і засобів має стартувати через 7 днів повної тиші на Донбасі.



Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 каналу