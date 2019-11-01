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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Окупанти обстріляли Донбас: є поранені

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      Окупанти обстріляли Донбас
      Окупанти обстріляли Донбас / slovoidilo.ua

      Упродовж 31 жовтня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Двоє військових отримали поранення.

      Окупанти обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими домовленостями зброї, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, іншої стрілецької зброї та озброєння БМП, повідомили у пресштабі ООС.

      Важливо: Розведення військ у Петрівському розпочнеться 4 листопада: бойовики підтвердили готовність

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів поблизу:

      • Новогригорівки;
      • Невельського;
      • Кам'янки;
      • Водяного;
      • Лебединського.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти 8 разів обстріляли наші позиції неподалік:

      • Світлодарська;
      • Луганського;
      • Новолуганського;
      • Кримського;
      • Південного;
      • Троїцького;
      • Новотошківського.

      Унаслідок обстрілів один війський отримав поранення, а ще один – бойове травмування.

      З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", обстріляли наші позиції біля Луганського з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

      Що відомо про розведення сил і засобів на Донбасі: коротко

      • 30 червня у ОБСЄ повідомили, що як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У резульататі відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.
      • 29 жовтня стартувало розведення сил у районі Золотого, відбувається воно з обох сторін – на один кілометр від позицій і триватиме 3 дні, потім упродовж 30 днів розміновуватимуть цю ділянку;
      • після старту розведення у Золотому запровадили посилений, так званий "жовтий" пропускний режим, за словами штабу ООС, попередні заходи безпеки були недостатніми;
      • внаслідок розведення українські військові мають відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.
      • розведення сил і засобів має стартувати через 7 днів повної тиші на Донбасі.

      розведення сил на донбасі
      Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Новини Росії Розведення військ
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