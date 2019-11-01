Оккупанты обстреляли Донбасс: есть раненые

В течение 31 октября вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Двое военных получили ранения.

Оккупанты обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими договоренностями оружия, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, другого стрелкового оружия и вооружения БМП, сообщили в пресс-штабе ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов вблизи:

Новогригоровки;

Невельского;

Каменки;

Водяного;

Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты 8 раз обстреляли наши позиции неподалеку:

Светлодарска;

Луганского;

Новолуганского;

Крымского;

Южного;

Троицкого;

Новотошковского.

В результате обстрелов один военный получил ранение, а еще один – боевое травмирование.

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстреляли наши позиции возле Луганского из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Что известно о разведении сил и средств на Донбассе: коротко

30 июня в ОБСЕ сообщили, что как украинские воины, так и боевики завершили разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В резульатате произошли демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.

29 октября стартовало разведения сил в районе Золотого, происходит оно с обеих сторон на один километр от позиций и продлится 3 дня, затем в течение 30 дней будут разминировывать этот участок;

после старта разведения в Золотом ввели усиленный, так называемый "желтый" пропускной режим, по словам штаба ООС, предварительные меры безопасности были недостаточными;

вследствие разведения украинские военные должны отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.

разведение сил и средств должно стартовать через 7 дней полной тишины на Донбассе.



Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала