Зеленский назвал дату начала разведения войск в Петровском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил и средств в районе Петровского должно начаться 4 ноября.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом после заседания Комиссии Украина – НАТО, которая прошла в Киеве 31 октября.

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Мы со своей стороны начали разведение в Катериновке (населенный пункт неподалеку Золотого-4). Если все будет безопасно в Петровском в течение недели – должно быть семь дней тишины – то, мне кажется, 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском,

– отметил президент.

В то же время Йенс Столтенберг от имени всех стран-членов НАТО приветствовал прогресс разведения сил в Станице Луганской и остальных районах.

"Россия должна прекратить свою поддержку боевиков на востоке, вывести свое оружие и технику",– подчеркнул он.

Заметим, что перед началом разведения войск в Золотом наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрелы в районе Петровского, правда произошли они за пределами участка разведения.

Разведение войск в Петровском анонсировал еще 29 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко. По его словам, это должно быть следующим этапом после разведения войск в Петровском. Кроме того, как он, так и президент Зеленский отмечали, что разведение сил и средств на Донбассе происходит в рамках минских соглашений и является толчком к проведению встречи лидеров стран "нормандской четверки". Добавим, что разведение сил в Петровском уже согласовали на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске.

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Что известно о разведении сил и средств на Донбассе: коротко

30 июня в ОБСЕ сообщили, что украинские воины, так и боевики завершили разведение сил и средств

на согласованном участке в Станице Луганской. В резульатате произошли демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.

на согласованном участке в Станице Луганской. В резульатате произошли демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения. 29 октября стартовало разведение сил в районе Золотого, происходит оно с обеих сторон на один километр от позиций и продлится 3 дня, затем в течение 30 дней будут разминировать этот участок;

вследствие разведения украинские военные должны отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.

разведение сил и средств должно стартовать через 7 дней полной тишины на Донбассе.



Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала