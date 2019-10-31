"Желтый" режим в Золотом: как полиция и Нацгвардия контролируют ситуацию – фото, видео

В Золотом как украинские воины, так и боевики начали разведение сил и средств. Также к процессу привлекли бойцов Нацгвардии и патрули полиции – они должны обеспечить безопасность местных жителей и соблюдение порядка.

Как рассказал заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян, сотрудники полиции Луганщины буду нести в районе Золотого службу в усиленном режиме, передает пресс-служба Нацполиции.

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В частности, работают дополнительные наряды полиции, а улицы круглосуточно патрулируют пешие и мобильные наряды. В случае необходимости в оперативном штабе мгновенно принимают решения по корректировке сил и средств, которые охраняют порядок.

Мы контролируем весь периметр подъезда и выезда из поселка, патрулируем улицы. То есть усилия полицейских направлены на обеспечение правопорядка. Мы охраняем общественное спокойствие. Это – украинская территория, и мы своих граждан не оставим,

– подчеркнул Троян.

Полиция и Нацгвардия контролируют все въезды и выезды в районе Золотого

Добавим, что весь процесс организации и несения службы в Золотом совместно с Трояном контролирует руководитель полиции Луганщины Сергей Колесник. Также они постоянно общаются с местными жителями.

Как полиция и Нацгвардия контролируют ситуацию в Золотом: смотрите видео

Накануне в Золотом ввели "желтый" пропускной режим. Как пояснили в командовании Объединенных сил, до этого меры безопасности в районе Золотого были недостаточными. Сколько будет действовать "желтый" режим, неизвестно. В штабе говорят, все будет зависеть от дальнейшей ситуации.

Что известно о разведении войск в Золотом: