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      В штабе рассказали, почему ввели "желтый" режим на Донбассе

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      Почему ввели "желтый" режим на Донбассе
      Почему ввели "желтый" режим на Донбассе / mil.gov.ua

      В районе проведения ООС ввели режим "желтый". Военные и правоохранители на этот период имеют специальные полномочия. Командование операции Объединенных сил считает недостаточными меры безопасности, действующие в зоне боевых действий в Донецкой и Луганской областях, поэтому их решили усилить.

      Главная цель введения "желтого" режима – усиление мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпор вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, сообщили "Громадскому" в пресс-штабе ООС.

      Обратите внимание: Изоляция: бойцы-добровольцы показали, как живет Золотое-4 после разведения – видео

      Новый режим предусматривает "внедрение строгого контроля за пребыванием и перемещением лиц в районе проведения операции Объединенных сил".

      На вопрос, связано ли это с пребыванием в Золотом добровольцев из "Нацкорупуса", в пресс-штабе ответили, что "такой информации нет".

      Разведение войск и конфликт с добровольцами: что случилось и как дальше будет действовать власть – читайте здесь.

      Кроме того, новый режим объявлен для противодействия диверсионно-разведывательным группам боевиков. В частности 29 октября в Архангельском Донецкой области ДРГ боевиков обстреляла беспилотник мониторинговой миссии ОБСЕ.

      Примеров множество, и они на самом деле актуальны, и вполне логично (что такой режим объявили – ред. 24 канал),
      – добавили в штабе.

      Сколько будет действовать "желтый" режим – неизвестно. В штабе ООС говорят, что все зависит от ситуации. В целом "желтый" режим будет действовать, пока командование Объединенных сил не решит, что его надо смягчить или усилить.

      Что предусматривает "желтый" режим – читайте по ссылке.

      Что известно о разведении войск в Золотом:

      • началось оно в 12:00 29 октября та продлится 3 суток;
      • разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;
      • представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и средств в Золотом-4;
      • в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;
      • ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы здесь не прекращаются.

      Отметим, что 30 июня завершилось разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В результате произошли демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, а также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.

      розведення сил на донбасі
      Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины Разведение войск Война на Донбассе Полиция Вооруженные силы Украины Украина – Россия Операция Объединенных сил
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