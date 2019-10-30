В штабе рассказали, почему ввели "желтый" режим на Донбассе
В районе проведения ООС ввели режим "желтый". Военные и правоохранители на этот период имеют специальные полномочия. Командование операции Объединенных сил считает недостаточными меры безопасности, действующие в зоне боевых действий в Донецкой и Луганской областях, поэтому их решили усилить.
Главная цель введения "желтого" режима – усиление мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпор вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, сообщили "Громадскому" в пресс-штабе ООС.
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Новый режим предусматривает "внедрение строгого контроля за пребыванием и перемещением лиц в районе проведения операции Объединенных сил".
На вопрос, связано ли это с пребыванием в Золотом добровольцев из "Нацкорупуса", в пресс-штабе ответили, что "такой информации нет".
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Кроме того, новый режим объявлен для противодействия диверсионно-разведывательным группам боевиков. В частности 29 октября в Архангельском Донецкой области ДРГ боевиков обстреляла беспилотник мониторинговой миссии ОБСЕ.
Примеров множество, и они на самом деле актуальны, и вполне логично (что такой режим объявили – ред. 24 канал),
– добавили в штабе.
Сколько будет действовать "желтый" режим – неизвестно. В штабе ООС говорят, что все зависит от ситуации. В целом "желтый" режим будет действовать, пока командование Объединенных сил не решит, что его надо смягчить или усилить.
Что предусматривает "желтый" режим – читайте по ссылке.
Что известно о разведении войск в Золотом:
- началось оно в 12:00 29 октября та продлится 3 суток;
- разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;
- представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и средств в Золотом-4;
- в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;
- ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы здесь не прекращаются.
Отметим, что 30 июня завершилось разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В результате произошли демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, а также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.
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