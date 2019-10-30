В штабе рассказали, почему ввели "желтый" режим на Донбассе

В районе проведения ООС ввели режим "желтый". Военные и правоохранители на этот период имеют специальные полномочия. Командование операции Объединенных сил считает недостаточными меры безопасности, действующие в зоне боевых действий в Донецкой и Луганской областях, поэтому их решили усилить.

Главная цель введения "желтого" режима – усиление мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпор вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, сообщили "Громадскому" в пресс-штабе ООС.

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Новый режим предусматривает "внедрение строгого контроля за пребыванием и перемещением лиц в районе проведения операции Объединенных сил".

На вопрос, связано ли это с пребыванием в Золотом добровольцев из "Нацкорупуса", в пресс-штабе ответили, что "такой информации нет".

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Кроме того, новый режим объявлен для противодействия диверсионно-разведывательным группам боевиков. В частности 29 октября в Архангельском Донецкой области ДРГ боевиков обстреляла беспилотник мониторинговой миссии ОБСЕ.

Примеров множество, и они на самом деле актуальны, и вполне логично (что такой режим объявили – ред. 24 канал),

– добавили в штабе.

Сколько будет действовать "желтый" режим – неизвестно. В штабе ООС говорят, что все зависит от ситуации. В целом "желтый" режим будет действовать, пока командование Объединенных сил не решит, что его надо смягчить или усилить.

Что предусматривает "желтый" режим – читайте по ссылке.

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