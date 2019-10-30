У штабі розповіли, чому ввели "жовтий" режим на Донбасі
У районі проведення ООС ввели режим "жовтий". Військові та правоохоронці мають на цей період спеціальні повноваження. Командування операції Об’єднаних сил вважає недостатніми заходи безпеки, що діють у зоні бойових дій на Донеччині та Луганщині, тому їх вирішили посилити.
Головна мета введення "жовтого" режиму – посилення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсіч збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, повідомили "Громадському" у пресштабі ООС.
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Новий режим передбачає "впровадження суворого контролю за перебуванням та переміщенням осіб в районі проведення операції Об’єднаних сил".
На запитання, чи пов’язано це з перебуванням у Золотому добровольців з "Нацкорупусу", у пресштабі відповіли, що "такої інформації немає".
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Окрім того, новий режим оголошено для протидії диверсійно-розвідувальним групам бойовиків. Зокрема 29 жовтня в Архангельському на Донеччині ДРГ бойовиків обстріляла безпілотник моніторингової місії ОБСЄ.
Прикладів безліч, і вони насправді є актуальні і цілком логічно (що такий режим оголосили – ред. 24 канал),
– додали у штабі.
Скільки діятиме "жовтий" режим – невідомо. У штабі ООС кажуть, що все залежить від ситуації. Загалом "жовтий" режим діятиме, поки командування Об’єднаних сил не вирішить, що його треба пом’якшити або посилити.
Що передбачає "жовтий" режим – читайте за посиланням.
Що відомо про розведення військ у Золотому:
- розпочалося воно о 12:00 29 жовтня та триватиме 3 доби;
- розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;
- представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4;
- на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;
- ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються.
Зауважимо, що 30 червня завершилося розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У результаті відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.
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