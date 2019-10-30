У штабі розповіли, чому ввели "жовтий" режим на Донбасі

У районі проведення ООС ввели режим "жовтий". Військові та правоохоронці мають на цей період спеціальні повноваження. Командування операції Об’єднаних сил вважає недостатніми заходи безпеки, що діють у зоні бойових дій на Донеччині та Луганщині, тому їх вирішили посилити.

Головна мета введення "жовтого" режиму – посилення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсіч збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, повідомили "Громадському" у пресштабі ООС.

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Новий режим передбачає "впровадження суворого контролю за перебуванням та переміщенням осіб в районі проведення операції Об’єднаних сил".

На запитання, чи пов’язано це з перебуванням у Золотому добровольців з "Нацкорупусу", у пресштабі відповіли, що "такої інформації немає".

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Окрім того, новий режим оголошено для протидії диверсійно-розвідувальним групам бойовиків. Зокрема 29 жовтня в Архангельському на Донеччині ДРГ бойовиків обстріляла безпілотник моніторингової місії ОБСЄ.

Прикладів безліч, і вони насправді є актуальні і цілком логічно (що такий режим оголосили – ред. 24 канал),

– додали у штабі.

Скільки діятиме "жовтий" режим – невідомо. У штабі ООС кажуть, що все залежить від ситуації. Загалом "жовтий" режим діятиме, поки командування Об’єднаних сил не вирішить, що його треба пом’якшити або посилити.

Що передбачає "жовтий" режим – читайте за посиланням.