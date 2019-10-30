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      Ізоляція: бійці-добровольці показали, як живе Золоте-4 після розведення – відео

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      Як живе Золоте після розведення: бійці-добровольці опублікували відповідне відео
      Як живе Золоте після розведення: бійці-добровольці опублікували відповідне відео / Скріншот відео

      Ветерани-добровольці, які розмістилися в Золотому, переконують, що розведення військ тут не розпочалося. Водночас поблизу міста є багато представників ОБСЄ, що спостерігають за відведенням.

      У ролику, який вони опублікували на своєму телеграм-каналі, бійці їдуть на машині дорогою з Катеринівки до Золотого-4. За їхніми словами, Катеринівка – населений пункт, який згідно з планом відведення військ, залишається у сірій зоні.

      Зверніть увагу! Як розводить війська біля Золотого Україна та окупанти: відео, фото

      Крім того, ветерани переконують, що після відведення військ Катеринівка взагалі залишиться без захисту з боку України. Зокрема, військові, які стояли в Катеринівці, розповіли бійцям, що зараз їх змушують відходити на кілометр – півтора від населеного пункту.

      Доливає олії у вогонь і те, що у Катеринівці та Золотому-4 почав діяти так званий "жовтий пропускний режим". Відповідно нього, сюди дозволено в’їзд лише місцевим людям, що є приписаними на цій території.

      Тобто жодних журналістів, жодних волонтерів або будь-кого іншого сюди не будуть пропускати. Таким чином, ці населені пункти перебуватимуть у певній ізоляції,
      – підкреслюють бійці.

      Контролюватимуть за впровадженням "жовтого режиму" поліція та Нацгвардія. Зокрема, вони здійснюватимуть перевірку на усіх в’їздах та виїздах з Злотого-4 та Катеринівки.

      Детальніше! На Донбасі ввели режим "жовтий": що це означає

      Якою є ситуація у районі Золотого-4: дивіться відео

      О 12:00 29 жовтня у районі Золотого українські військові та бойовики розпочали відводити війська. Наступним етапом має бути розведення сил у Петрівському. Його вже погодили під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську. Розведення сил і засобів у Петрівському мало б стартувати через 7 днів повної тиші. До цього 30 червня відбулося розведення сил і засобів у Станиці Луганській. 

      Що ще відомо про розведення військ у Золотому:

      • розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;
      • розведення військ відбулося у межах мінських угод і є поштовхом до нормандської зустрічі;
      • триватиме розведення 3 дні та потім упродовж 30 днів розміновуватимуть цю ділянку;
      • представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4;
      • на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;
      • внаслідок розведення українські військові мали б відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.
      • ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються.

      розведення сил на донбасі
      Як зміниться ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 каналу

      Що відомо про добровольців з Золотого

       Прибули вони сюди разом із ветеранами війни на Донбасі та волонтерами на початку жовтня. За їхніми словами, залишатимуться воїни у Золотому доти, поки керівництво України офіційно не відмовиться від ідеї відведення військ і формули Штайнмаєра. Також добровольці заявили, що захищатимуть мирне населення селища і не допускатимуть відступу українців з цієї позиції.

      25 – 26 жовтня відбувся візит Зеленського до Золотого. За його словами, йому розповіли місцеві жителі, що нібито "група озброєних людей оселилася на околиці у приватному будинку", чим неабияк перелякала людей. Тому він вирішив усе з’ясувати. У підсумку між воїнами та ним виникла словесна суперечка – під час неї лунали гучні заяви як з боку президента, так і з боку людей, що назвалися добровольцями. Зокрема, Зеленський заявив, що йому "пофіг, з ким буде перемир'я", а для держави головне – повернути території та припинити війну. Також президент нагадав бійцям, що він – президент, а не "лох якийсь".

      Ексклюзив! Зеленський вийшов і повернувся із заготовленим питанням, – ексбоєць "Азова" про деталі перепалки

      У Командуванні Об’єднаних сил, зі свого боку, заявили, що люди, які перебувають у Золотому, не мають жодного стосунку до українського силового блоку та перебувають у Золотому зі зброєю незаконно. За словами лідера Нацкорпусу Андрія Білецького, у Золотому перебувають його бійці – ветерани-добровольці з "Азову". Також він наголосив, що їм ворог – не президент країни, а передусім – ворог з тієї сторони. Після того, як воїни здали зброю, Троян заявив, що вони перебувають у Золотому як волонтери.

      розведення військ у золотому: хроніка останніх подій
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Розведення військ Ситуація у Золотому Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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