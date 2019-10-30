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      Генсек НАТО прокоментував ситуацію із розведенням військ у Золотому

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      Генсек НАТО прокоментував ситуацію із розведенням військ у Золотому

      НАТО вітає заходи по розведенню сил в районі населеного пункту Золоте-4, що на Луганщині. Однак в альянсі нагадують про відповідальність Росії за імплементацію мінських угодю

      В НАТО вітають усі дії всі дії по розведенню, які спрямовані на мирне врегулювання конфлікту. Про це генеральний серкретар Єнс Столтенберг сказав на спільній пресконференції з віцепрем'єром України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебою в Одесі.

      Дивіться також: Як розводить війська біля Золотого Україна та окупанти – відео та фото

      "Ми побачили певні прогрес у Станиці Луганській і хотіли, щоб цей приклад наслідували", – сказав він.

      Водночас генсек зазначив, що ще багато чого треба зробити для мирного врегулювання. Так, режим припинення вогню порушується, а спостерігачі СММ ОБСЄ не завжди мають повний доступ до території Донбасу.

      Ми в НАТО підкреслюємо, що Росія несе чітку відповідальність за імплементацію мінських угод. Вона повинна вивести всі війська з території східної України і припинити дестабілізацію України,
      – наголосив Столтенберг.

      Зазначимо, протягом 30-31 жовтня північноатлантична рада НАТО з офіційним візитом перебуватиме в Україні. За ці два дні керівництво НАТО відвідає Одесу і Київ, де зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, військовими, громадськими активістами, міністрами та депутатами Верховної Ради.

      Розведення сил на Донбасі – основне
      • 30 червня у ОБСЄ повідомили, що як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У результаті відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.
      • 1 жовтня Президент України Зеленський розповів, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.
      • За словами спецпредставника ОБСЄ в ТКГ Мартіна Сайдіка, розведення сил і засобів заплановано було на 7 жовтня.
      • Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що внаслідок розведення українські військові мали б відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.
      • Для початку розведення військ протягом 7 діб перед цим на ділянці розведення обидві сторони повинні були дотримуватися режиму тиші.

      Новина доповнюється... 

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      Теги: Новини України Новини політики
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