Генсек НАТО прокомментировал ситуацию с разведением войск в Золотом

НАТО приветствует меры по разведению сил в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Однако в альянсе напоминают об ответственности России за имплементацию минских соглашений.

В НАТО приветствуют все действия по разведению, которые направлены на мирное урегулирование конфликта. Об этом генеральный серкретар Йенс Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой в Одессе, пишет "Интерфакс".

Смотрите также: Как разводят войска возле Золотого Украина и оккупанты – видео и фото

"Мы увидели определенный прогресс в Станице Луганской и хотели, чтобы этому примеру последовали", – сказал он.

В то же время генсек отметил, что еще многое нужно сделать для мирного урегулирования. Так, режим прекращения огня нарушается, а наблюдатели СММ ОБСЕ не всегда имеют полный доступ к территории Донбасса.

Мы в НАТО подчеркиваем, что Россия несет четкую ответственность за имплементацию минских соглашений. Она должна вывести все войска с территории восточной Украины и прекратить дестабилизацию Украины,

– подчеркнул Столтенберг.

Отметим, в течение 30-31 октября североатлантический совет НАТО с официальным визитом будет находиться в Украине. За эти два дня руководство НАТО посетит Одессу и Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским, военными, общественными активистами, министрами и депутатами Верховной Рады.

Разведение сил в Золотом-4: основное

1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое на Луганщине.

в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое на Луганщине. В запланированную дату, 7 октября, оно так и не началось – оккупанты не прекращали обстрелы. Для начала разведения войск в течение 7 суток перед этим на участке разведения обе стороны должны были придерживаться режима тишины.

Для начала разведения войск в течение 7 суток перед этим на участке разведения обе стороны должны были придерживаться режима тишины. Процесс возобновили 29 октября – все продлится 3 дня. Разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;

– все продлится 3 дня. Разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций; Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и средств в Золотом-4, в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;

Ветераны-добровольцы, которые находятся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы не прекращаются;

В день начала разведения под Офисом Президента активисты "Движения сопротивления капитуляции" провели акцию "Ни шагу назад".

Знайте больше: Старт разведения в Золотом – накануне боевики обстреляли жилые дома, фото



Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала