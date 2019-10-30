14:57
30 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Вино от Киселева. Нелегкие тюремные будни российской шпионки
      Вєсті Кремля
      21:39, 29 октября
      Вести.UA: Хитрый план Зеленского и Трампа против Путина. Психически больные в "Слуге народа"
      Вєсті.UA
      20:46, 29 октября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Генсек НАТО прокомментировал ситуацию с разведением войск в Золотом

      110 Читати новину українською
      Столтенберг прокомментировал процесс разведения в Золотом
      Столтенберг прокомментировал процесс разведения в Золотом / AP

      НАТО приветствует меры по разведению сил в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Однако в альянсе напоминают об ответственности России за имплементацию минских соглашений.

      В НАТО приветствуют все действия по разведению, которые направлены на мирное урегулирование конфликта. Об этом генеральный серкретар Йенс Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой в Одессе, пишет "Интерфакс".

      Смотрите также: Как разводят войска возле Золотого Украина и оккупанты – видео и фото

      "Мы увидели определенный прогресс в Станице Луганской и хотели, чтобы этому примеру последовали", – сказал он.

      В то же время генсек отметил, что еще многое нужно сделать для мирного урегулирования. Так, режим прекращения огня нарушается, а наблюдатели СММ ОБСЕ не всегда имеют полный доступ к территории Донбасса.

      Мы в НАТО подчеркиваем, что Россия несет четкую ответственность за имплементацию минских соглашений. Она должна вывести все войска с территории восточной Украины и прекратить дестабилизацию Украины,
      – подчеркнул Столтенберг.

      Отметим, в течение 30-31 октября североатлантический совет НАТО с официальным визитом будет находиться в Украине. За эти два дня руководство НАТО посетит Одессу и Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским, военными, общественными активистами, министрами и депутатами Верховной Рады.

      Разведение сил в Золотом-4: основное

      • 1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое на Луганщине.
      • В запланированную дату, 7 октября, оно так и не началось – оккупанты не прекращали обстрелы. Для начала разведения войск в течение 7 суток перед этим на участке разведения обе стороны должны были придерживаться режима тишины.
      • Процесс возобновили 29 октября – все продлится 3 дня. Разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;
      • Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и средств в Золотом-4, в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;
      • Ветераны-добровольцы, которые находятся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы не прекращаются;
      • В день начала разведения под Офисом Президента активисты "Движения сопротивления капитуляции" провели акцию "Ни шагу назад".

      Знайте больше: Старт разведения в Золотом – накануне боевики обстреляли жилые дома, фото

      розведення сил на донбасі
      Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Картинки-поздравления с днем рождения: лучшая подборка
      сегодня
      13149
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Разведение войск Йенс Столтенберг Генсек НАТО НАТО
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Обезэличенные: Леонид Швец – о том, как Зеленский стал пощечиной украинским "элитам"
      сегодня , 12:00 Обезэличенные: Леонид Швец – о том, как Зеленский стал пощечиной украинским "элитам"
      Леонід Швець 1994
      Чому парламент має зняти недоторканість з короля кеша Дубневича, – Шабунін
      сегодня , 11:19 Чому парламент має зняти недоторканість з короля кеша Дубневича, – Шабунін
      Віталій Шабунін 930
      Цинічна гра та обман Заходу, або Сербія посилює зв'язки з Росію: до чого тут Україна
      сегодня , 08:40 Цинічна гра та обман Заходу, або Сербія посилює зв'язки з Росію: до чого тут Україна
      Блог Медіа 1040
      Динамо – Шахтер: анонс матча Кубка Украины
      сегодня , 08:20 Динамо – Шахтер: анонс матча Кубка Украины
      Ігор Саджениця 262
      Построят ли немцы собственные космические корабли?
      29 октября , 22:00 Построят ли немцы собственные космические корабли?
      Борис Немировський 154
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук