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      Розведення військ: Гайдай розповів про ситуацію в Золотому

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      Гайдай розповів про ситуацію в Золотому
      Гайдай розповів про ситуацію в Золотому / Фейсбук Луганської ОДА

      Наразі у районі Золотого-4 на Луганщині, де вже розпочалось розведення сил та засобів, ситуація порівняно спокійна. За нею продовжують слідкувати.

      Інформація про ситуацію в Золотому-4 та обстріли щодня надходить до Луганської обласної державної адміністрації, про це розповів її очільник Сергій Гайдай під час брифінгу 30 жовтня.

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      "Слава Богу, такої ситуації, як у нашого сусіда, в Донецьку, у нас немає ... Якихось постійних бойових дій біля Золотого немає", – сказав він.

      Водночас глава обладміністрації зазначив, що часто буває в районі Золотого і найближчим часом знову відвідає цю територію.

      Якщо побачу, що там є якась критична ситуація, я про це обов'язково доповім. Зараз там більш-менш спокійно,
      – наголосив Гайдай.

      У день початку розведення під Офісом Президента активісти "Руху опору капітуляції" провели акцію "Ні кроку назад". Активісти наголосили, що українське суспільство не підтримує розведення військ на Донбасі, яке все більше виглядає "як відступ, без об'єктивних на те причин".

      Розведення військ у Золотому – що треба знати:

      • воно триватиме 3 дні;
      • розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;
      • представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4, на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;
      • ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли не припиняються.

      Розведення сил у Золотому і Петрівському – одна з умов для проведення саміту у нормандському форматі. Внаслідок розведення українські військові мали б відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.

      30 червня завершилося розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У результаті відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.

      розведення сил на донбасі
      Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Розведення військ Новини Луганська Ситуація у Золотому
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