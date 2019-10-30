Разведение войск: Гайдай рассказал о ситуации в Золотом

Сейчас в районе Золотого-4 на Луганщине, где уже началось разведение сил и средств, ситуация по относительно спокойная. За ней продолжают следить.

Информация о ситуации в Золотом-4 и обстрелах ежедневно поступает в Луганскую областную государственной администрации, об этом рассказал ее глава Сергей Гайдай во время брифинга 30 октября.

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"Слава Богу, такой ситуации, как у нашего соседа, в Донецке, у нас нет ... Каких-то постоянных боевых действий возле Золотого нет", – сказал он.

В то же время глава обладминистрации отметил, что часто бывает в районе Золотого и в ближайшее время вновь посетит эту территорию.

Если увижу, что там какая-то критическая ситуация, я об этом обязательно доложу. Сейчас там более-менее спокойно,

– отметил Гайдай.

В день начала разведения под Офисом Президента активисты "Движения сопротивления капитуляции" провели акцию "Ни шагу назад". Активисты отметили, что украинское общество не поддерживает разведения войск на Донбассе, которое все больше выглядит "как отступление, без объективных на то причин".

Разведение войск в Золотом – что нужно знать:

оно продлится 3 дня;

разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;

представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и средств в Золотом-4, в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;

ветераны-добровольцы, находящихся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы не прекращаются.

Разведение сил в Золотом и Петровском – одно из условий для проведения саммита в нормандском формате. Вследствие разведения украинские военные должны отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.

30 июня завершилось разведения сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В его результате провели демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирования, а также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.



Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала