Німеччина відреагувала на розведення військ у Золотому
Процес розведення військ у Золотому стартував 29 жовтня і триватиме 3 дні. Міністерство закордонних справ Німеччини назвало розведення "важливим сигналом надії".
У МЗС Німеччини підкреслили важливість подальшого розведення сил.
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Упродовж 5 років на сході України вирує конфлікт. Розведення сил в Золотому – це важливий сигнал надії для місцевого населення про те, що реальний прогрес до миру можливий,
– йдеться у повідомленні в твіттер.
Зауважимо, що у Мінську погодили розведення сил ще в Петрівському. Про всі домовленості – читайте тут.
Помічник президента Росії Владислав Сурков також назвав початок розведення сил і засобів на ділянці в Золотому "хорошою новиною".
Важливо! Розведення сил у Золотому і Петрівському – одна з умов для проведення саміту у нормандському форматі.
Що відомо про розведення військ у Золотому:
- розпочалося воно о 12:00 29 жовтня та триватиме 3 доби;
- розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;
- представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4;
- на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;
- ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються.
Зауважимо, що 30 червня завершилося розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У результаті відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.
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