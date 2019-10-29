Німеччина відреагувала на розведення військ у Золотому

Процес розведення військ у Золотому стартував 29 жовтня і триватиме 3 дні. Міністерство закордонних справ Німеччини назвало розведення "важливим сигналом надії".

У МЗС Німеччини підкреслили важливість подальшого розведення сил.

Важливо: Чому у Золотому почали розводити сили без 7-денного режиму тиші: пояснення ООС

Упродовж 5 років на сході України вирує конфлікт. Розведення сил в Золотому – це важливий сигнал надії для місцевого населення про те, що реальний прогрес до миру можливий,

– йдеться у повідомленні в твіттер.

Зауважимо, що у Мінську погодили розведення сил ще в Петрівському. Про всі домовленості – читайте тут.

Помічник президента Росії Владислав Сурков також назвав початок розведення сил і засобів на ділянці в Золотому "хорошою новиною".

Важливо! Розведення сил у Золотому і Петрівському – одна з умов для проведення саміту у нормандському форматі.

For 5 years conflict has raged in Eastern Ukraine. The disengagement of forces in Zolote is an important sign of hope for the local population that real progress towards peace is possible. The disengagement needs to continue in other parts of the region. @OSCE — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) October 29, 2019

Що відомо про розведення військ у Золотому:

розпочалося воно о 12:00 29 жовтня та триватиме 3 доби;

розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;

представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4;

на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;

ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються.

Зауважимо, що 30 червня завершилося розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У результаті відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.



Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 каналу