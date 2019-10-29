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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ДИФТЕРІЯ В УКРАЇНІ

      Німеччина відреагувала на розведення військ у Золотому

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      У Німеччині схвалили розведення військ у Золотому
      У Німеччині схвалили розведення військ у Золотому / apnews.com

      Процес розведення військ у Золотому стартував 29 жовтня і триватиме 3 дні. Міністерство закордонних справ Німеччини назвало розведення "важливим сигналом надії".

      У МЗС Німеччини підкреслили важливість подальшого розведення сил.

      Важливо: Чому у Золотому почали розводити сили без 7-денного режиму тиші: пояснення ООС

      Упродовж 5 років на сході України вирує конфлікт. Розведення сил в Золотому – це важливий сигнал надії для місцевого населення про те, що реальний прогрес до миру можливий,
      – йдеться у повідомленні в твіттер.

      Зауважимо, що у Мінську погодили розведення сил ще в Петрівському. Про всі домовленості – читайте тут.

      Помічник президента Росії Владислав Сурков також назвав початок розведення сил і засобів на ділянці в Золотому "хорошою новиною".

      Важливо! Розведення сил у Золотому і Петрівському – одна з умов для проведення саміту у нормандському форматі. 

      Що відомо про розведення військ у Золотому:

      • розпочалося воно о 12:00 29 жовтня та триватиме 3 доби;
      • розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;
      • представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4;
      • на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;
      • ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються.

      Зауважимо, що 30 червня завершилося розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У результаті відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.

      розведення сил на донбасі
      Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Розведення військ Війна на Донбасі Україна – Росія Операція Об'єднаних сил
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