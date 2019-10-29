Германия отреагировала на разведение войск в Золотом
Процесс разведения войск в Золотом стартовал 29 октября и продлится 3 дня. Министерство иностранных дел Германии назвало разведение "важным сигналом надежды".
В МИД Германии подчеркнули важность дальнейшего разведения сил.
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В течение 5 лет на востоке Украины бушует конфликт. Разведение сил в Золотом – это важный сигнал надежды для местного населения о том, что реальный прогресс к миру возможен,
– говорится в сообщении в Твиттере.
Заметим, что в Минске согласовали разведения сил еще в Петровском. Обо всех договоренностях – читайте здесь.
Помощник президента России Владислав Сурков также назвал начало разведения сил и средств на участке в Золотом "хорошей новостью".
Важно! Разведение сил в Золотом и Петровском – одно из условий для проведения саммита в нормандском формате.
Что известно о разведении войск в Золотом:
- началось оно в 12:00 29 октября и продлится 3 дня;
- разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;
- представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и средств в Золотом-4;
- в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;
- ветераны-добровольцы, находящихся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы здесь не прекращаются.
Заметим, что 30 июня завершилось разведения сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В результате был проведен демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, а также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.
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