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      Германия отреагировала на разведение войск в Золотом

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      В Германии одобрили разведения войск в Золотом
      В Германии одобрили разведения войск в Золотом / apnews.com

      Процесс разведения войск в Золотом стартовал 29 октября и продлится 3 дня. Министерство иностранных дел Германии назвало разведение "важным сигналом надежды".

      В МИД Германии подчеркнули важность дальнейшего разведения сил.

      Важно: Почему в Золотом начали разводить силы без 7-дневного режима тишины: объяснение ООС

      В течение 5 лет на востоке Украины бушует конфликт. Разведение сил в Золотом – это важный сигнал надежды для местного населения о том, что реальный прогресс к миру возможен,
      – говорится в сообщении в Твиттере.

      Заметим, что в Минске согласовали разведения сил еще в Петровском. Обо всех договоренностях – читайте здесь.

      Помощник президента России Владислав Сурков также назвал начало разведения сил и средств на участке в Золотом "хорошей новостью".

      Важно! Разведение сил в Золотом и Петровском – одно из условий для проведения саммита в нормандском формате.

      Что известно о разведении войск в Золотом:

      • началось оно в 12:00 29 октября и продлится 3 дня;
      • разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;
      • представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и средств в Золотом-4;
      • в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;
      • ветераны-добровольцы, находящихся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы здесь не прекращаются.

      Заметим, что 30 июня завершилось разведения сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В результате был проведен демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, а также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.

      розведення сил на донбасі
      Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Украина – Россия Операция Объединенных сил Разведение войск Новости политики
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