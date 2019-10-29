Германия отреагировала на разведение войск в Золотом

Процесс разведения войск в Золотом стартовал 29 октября и продлится 3 дня. Министерство иностранных дел Германии назвало разведение "важным сигналом надежды".

В МИД Германии подчеркнули важность дальнейшего разведения сил.

Важно: Почему в Золотом начали разводить силы без 7-дневного режима тишины: объяснение ООС

В течение 5 лет на востоке Украины бушует конфликт. Разведение сил в Золотом – это важный сигнал надежды для местного населения о том, что реальный прогресс к миру возможен,

– говорится в сообщении в Твиттере.

Заметим, что в Минске согласовали разведения сил еще в Петровском. Обо всех договоренностях – читайте здесь.

Помощник президента России Владислав Сурков также назвал начало разведения сил и средств на участке в Золотом "хорошей новостью".

Важно! Разведение сил в Золотом и Петровском – одно из условий для проведения саммита в нормандском формате.

For 5 years conflict has raged in Eastern Ukraine. The disengagement of forces in Zolote is an important sign of hope for the local population that real progress towards peace is possible. The disengagement needs to continue in other parts of the region. @OSCE — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) October 29, 2019

Что известно о разведении войск в Золотом:

началось оно в 12:00 29 октября и продлится 3 дня;

разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;

представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и средств в Золотом-4;

в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;

ветераны-добровольцы, находящихся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы здесь не прекращаются.

Заметим, что 30 июня завершилось разведения сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В результате был проведен демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, а также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.



Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала