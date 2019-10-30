Изоляция: бойцы-добровольцы показали, как живет Золотое-4 после разведения – видео

Ветераны-добровольцы, которые разместились в Золотом, утверждают, что разведение войск здесь не началось. В то же время вблизи города есть много представителей ОБСЕ, наблюдающие за отводом.

В ролике, который они опубликовали на своем телеграмм-канале, бойцы едут на машине по дороге из Катериновки к Золотому-4. По их словам, Катериновка – населенный пункт, который согласно плану отвода войск, остается в серой зоне.

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Кроме того, ветераны утверждают, что после отвода войск Катериновка вообще останется без защиты со стороны Украины. В частности, военные, которые стояли в Катериновке, рассказали бойцам, что сейчас их заставляют отходить на километр – полтора от населенного пункта.

Подливает масла в огонь и то, что в Катериновке и Золотом-4 начал действовать так называемый "желтый пропускной режим". Согласно нему, сюда разрешен въезд только местным людям, которые приписаны на этой территории.

То есть никаких журналистов, никаких волонтеров или любого другого сюда не будут пропускать. Таким образом, эти населенные пункты будут находиться в определенной изоляции,

– подчеркивают бойцы.

Контролировать внедрение "желтого режима" будет полиция и Нацгвардия. В частности, они будут осуществлять проверку на всех въездах и выездах из Злотого-4 и Катериновки.

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Какая ситуация в районе Золотого-4: смотрите видео

В 12:00 29 октября в районе Золотого украинские военные и боевики начали отводить войска. Следующим этапом должно быть разведение сил в Петровском. Его уже согласовали во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. Разведение сил и вооружений в Петровском должно стартовать через 7 дней полной тишины. До этого 30 июня состоялось разведение сил и вооружений в Станице Луганской.

Что еще известно о разведении войск в Золотом:

разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;

разведение войск состоялось в рамках минских соглашений и является толчком к нормандской встречи;

продлится разведения 3 дня и затем в течение 30 дней будут разминовывать этот участок;

представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и вооружений в Золотом-4;

в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;

в результате разведения украинские военные должны отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков;

ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы здесь не прекращаются.



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Что известно о добровольцах из Золотого

Пришли сюда вместе с ветеранами войны на Донбассе и волонтерами в начале октября. По их словам, воины будут оставаться в Золотом до тех пор, пока руководство Украины официально не откажется от идеи отвода войск и формулы Штайнмайера. Также добровольцы заявили, что будут защищать мирное население поселка и не допускать отступления украинцев с этой позиции.

25 – 26 октября состоялся визит Зеленского в Золотое. По его словам, ему рассказали местные жители, якобы "группа вооруженных людей поселилась на окраине в частном доме", чем изрядно напугала людей. Поэтому он решил все выяснить. В итоге между воинами и ним возникла словесная перепалка – во время нее раздавались громкие заявления как со стороны президента, так и со стороны людей, которые назвались добровольцами. В частности, Зеленский заявил, что ему "пофиг, с кем будет перемирие", а для государства главное – вернуть территории и прекратить войну. Также президент напомнил бойцам, что он – президент, а не "лох какой-то".

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В командовании Объединенных сил, со своей стороны, заявили, что люди, которые находятся в Золотом, не имеют никакого отношения к украинскому силовому блоку и находятся в Золотом с оружием незаконно. По словам лидера Нацкорпуса Андрея Белецкого, в Золотом находятся его бойцы – ветераны-добровольцы из "Азова". Также он отметил, что им враг – не президент страны, а прежде всего – враг с той стороны. После того, как воины сдали оружие, Троян заявил, что они находятся в Золотом как волонтеры.