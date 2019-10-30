Кто такой Денис Янтарь: кем на самом деле является ветеран, с которым спорил Зеленский

Денис Янтарь, который во время встречи Президента с ветеранами в Золотом, вступил в спор с Владимиром Зеленским, стал одним из самых обсуждаемых украинских военных. Кем он является на самом деле – разбирались журналисты 24 канала.

Денис Янтарь якобы не был в зоне боевых действий, занимался рэкетом в Николаеве и мародерством на Донбассе, был агитатором за Зеленского во время президентских выборов... Такие и еще много других противоречивых характеристик начали приписывать Янтарю после нашумевшей перепалки с президентом в Золотом. Какие из них – правда, давайте разбираться вместе.

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Кто такой Денис Янтарь?

Ветеран, который стал одним из самых активных собеседников Владимира Зеленского во время его визита в поселок Золотое-4 Луганской области.

Скандал между Зеленским и добровольцами в Золотом: главное

В начале октября ветераны боевых действий на Донбассе прибыли в Золотое. Они объяснили, что будут оставаться там до тех пор, пока руководство Украины официально не откажется от идеи отвод войск и формулы Штайнмайера. Или же до возвращения ВСУ на позиции в случае, если отвод все же состоится.

26 октября к ребятам наведался Владимир Зеленский. Их беседа получилась сверхэмоциональной, и с обеих сторон звучали громкие заявления. В частности, президент отметил, что ему "пофиг, с кем будет перемирие". Главное для государства – вернуть территории и прекратить войну, в которой гибнут люди.

По словам Зеленского, о добровольцах ему рассказали местные жители – якобы группа вооруженных людей поселилась на окраине в частном доме, чем изрядно перепугала людей.

В Командовании Объединенных сил заявили, что вооруженные люди не имеют никакого отношения ни к ВСУ, ни к силовым ведомствам, поэтому не имеют права находиться и действовать в районе проведения ООС.

Сами добровольцы утверждали, что Зеленский отдал приказ выбить их из Золотого.

Они же со своей стороны отмечают, что никуда не пойдут – будут оставаться там в любом случае.



Как может выглядеть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала

Янтарь – глава Николаевской областной ячейки партии "Нацкорпус". По данным системы YouControl, он также является соучредителем двух местных общественных организаций: "Спортивный корпус Николаев" и "Союз военных добровольцев". Ветеран российско-украинской войны в составе батальона "Азов".

Что такое полк "Азов"?Подразделение Национальной гвардии Украины, который входит в состав Восточного оперативно-территориального объединения. Эмблемой полка является видоизмененный символ "Идея нации".



"Азов" был создан Андреем Белецким в 2014 году как добровольческий батальон и до 11 ноября 2014 был подразделением патрульной службы милиции особого назначения МВД Украины.



17 сентября 2014 года приказом министра внутренних дел Украины Арсена Авакова батальон "Азов" был реорганизован и расширен до состава полка с аналогичным названием. Командиром новосозданного полка остался Андрей Белецкий. Базируется в Мариуполе Донецкой области.



Подразделение участвовало в боевых действиях на востоке Украины, преимущественно в пределах Приазовья, однако сейчас отведено на ротацию. "Азов" освобождал Мариуполь в июне 2014 года, принимал эпизодическое участие в боях под Иловайском, оборонял Мариуполь с конца августа 2014 года, осуществлял наступление на Широкино в феврале 2015 года.

Что такое "Нацкорпус"?Националистическая политическая партия. Весной 2015 года Андрей Билецкий основал Гражданский корпус "Азов", а затем и партию "Национальный корпус". Основой партии стали активисты общественной организации Гражданский Корпус "Азов", бывшие военнослужащие полка "Азов", общественные активисты и члены украинских ультрас-группировок. Лидером партии является Белецкий.



Для защиты правопорядка на улицах городов члены "Нацкорпуса" объединились в Национальные дружины. Их называют неофициальным подразделениями, которые контролирует глава МВД Арсен Аваков.



По словам представителя "Нацкорпуса" Романа Чернышева, нацдружинники "координируют" свои действия с правоохранителями: "Национальные дружины" действуют по нормам закона и вызывают полицию – так, собственно, происходит координация. Они просто часто прибывают на место быстрее, чем полиция". Также совместно с партией действует объединение ветеранов "Ветеранское братство", которое занимается реабилитацией и борьбой за права ветеранов АТО.



Склонны использовать любые резонансные общественные и политические события ради достижения собственных политических целей или просто как повод напомнить о себе.

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Что известно о Денисе Янтаре?

Родился в 1989 году в Николаеве. Имеет высшее образование. Был одним из руководителей ультрас футбольного клуба "Николаев".

Был участником Революции достоинства 2013-2014 годов. 7 апреля 2014 года участвовал в разгоне пророссийского палаточного лагеря сепаратистов в Николаеве.

Смотрите видео о столкновениях в Николаеве в 2014 году:



После начала российско-украинской войны был волонтером, помогал батальону "Азов", в ряды которого пошли воевать николаевские ультрас. Впоследствии сам стал бойцом подразделения – по его словам, после того, как 4 августа 2014 года "Азов" получил первую боевую потерю – 26-летний Андрей "Балаган", бывший ультрас, погиб во время штурма оккупированной Марьинки.

Действительно ли Янтарь воевал?

Да, воевал. На курс молодого бойца попал в конце сентября – начале октября 2014 года. Ориентировочно в конце декабря вступил в ряды полка. Первый боевой выезд совершил в Гранитное.

Принимал участие в усилении патрульных постов в окрестностях Мариуполя после обстрела города в январе 2015 года. Участвовал в боях за Гранитное и Широкино.

Его участие в боевых действиях 24 каналу подтвердили несколько бойцов из разных подразделений. Дмитрий Кухарчук, который во время Широкинской операции был командиром 3-го взвода, 1-й сотни полка "Азов", в комментарии 24 каналу заверил, что воевал вместе с Янтарем, отметил, что тот "показывал себя достойно, как настоящий воин и защитник нашего государства", и опроверг слухи о якобы сомнительном поведении бойца во время участия в боевых действиях.

Чем Янтарь занимался после войны?

В 2016 году возглавил Николаевскую областную ячейку "Национального корпуса", сменив на этом посту Илью Зелинского. В августе 2016 года организовал в Николаеве международный турнир по смешанным единоборствам "Дорогу непокоренным-2", который посвятил памяти погибших воинов АТО. Был одним из тех ветеранов, которые после возвращения с войны взяли шефство над молодежным футбольным клубом "Николаев".

С июня 2019 года является основателем и руководителем частной охранной службы ООО "Аурум Секьюрити Групп".

В июле 2019 года был 63-м номером в списке Всеукраинского объединения "Свобода" на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины. По итогам голосования в парламент не попал. В Николаеве известен как общественный активист.

Чем Янтарь отличился как активист?

Кроме активной околоспортивной деятельности по организации соревнований и поддержки спортивных организаций – участием в политических акциях. Информацию о его участии в рейдерских атаках на николаевских фермеров все местные активисты, с которыми общались журналисты 24, опровергли. По их информации, на таких "отжимах" специализировалась часть местной ячейки "Правого сектора" несколько лет назад, пока он не был расформирован со скандалом.

Янтарь выступал за инициацию расследования относительно действий директора "Дельта-Лоцман" Александра Голодницкого. Это – структурное подразделение государственного предприятия "Администрация морских портов Украины". Согласно заявлениям Янтаря, Голодницкий способствовал организации кибератаки на предприятие в 2016 году, что поставило под угрозу государственную безопасность.

Выступал против действий криминального авторитета Михаила Титова, известного под кличкой "Мультик". Об этом 24 каналу рассказали николаевские активисты.

Смотрите также видео спора Янтаря с участниками акции, которую организовал Титов:



Сам Янтарь объяснил, что не боится уголовного авторитета, потому что уверен, что правда на его стороне, и рассчитывает на поддержку друзей в случае возникновения конфликта.

Кто такой "Мультик"?"Мультик", он же Михаил Титов – николаевский криминальный авторитет. По данным СМИ, начинал как обычный боец одной из местных преступных группировок. Занимался крышеванием коммерсантов, валютчиков, а также выбиванием долгов. Через некоторое время организовал собственную группировку и, используя авторитет в криминальном мире, занялся бизнесом. В Николаеве и области Титов имел фактически безграничную власть.



Был осужден за двойное убийство. В конце 1990-х годов он с особой жестокостью убил двух других криминальных авторитетов, которые приехали работать на его территории. За это он получил длительный тюремный срок и этого особо никогда не скрывал. После выхода из тюрьмы "Мультик" засветился очень ярко. В частности, за последние годы в Николаеве его имя часто звучало в связи с рэкетом, хищениями государственного имущества, рейдерскими атаками на бизнес, вымогательстве и даже в связи с торговлей наркотиками.

"Мы эти моменты – стоит ли бояться таких людей – как раз в Широкино с ребятами обсуждали. Было несколько неприятных моментов под обстрелами. Мы сидели в окопчике и думали, что вот сейчас где-то в городе "мурчат" бандиты, что-то объясняют коммерсантам, пытаются их пугать. Тогда, в зоне реальной опасности, нам было так смешно, что какие-то криминальные элементы держат под контролем наш родной город, потому что думают, что имеют какую-то силу и пытаются из себя что-то особенное изображать. Я не могу сказать, что "Мультик" глупый человек, или какой-то беспредельщик. Но он построил систему, которая сейчас есть в Николаеве. И эта система, мягко говоря, непродуктивна для людей. Она не настроена на то, чтобы приносить людям пользу", – сказал Янтарь.

Он выступал против действий теперь уже бывшего губернатора Николаевщины Алексея Савченко.

Кто такой Алексей Савченко?Экс-губернатор Николаевщины. Начал свою карьеру с работы в управлении МВД в Киеве. Затем руководил безопасностью банка "Персональный Компьютер" (впоследствии "Родовид"), затем стал заместителем председателя правления банка. Впоследствии перешел на должность председателя правления "Азия Универсал Банк", затем работал в "Партнер-Банке", после чего стал первым вице-президентом холдинговой компании "Киевгорстрой". Недолго возглавлял концерн "Укрспирт", после этого занял должность председателя наблюдательного совета "Конверсбанка". Был председателем правления "Авант-Банка".



В 2014 году Савченко прошел в Верховную Раду от партии "Блок Петра Порошенко". Стал заместителем председателя Комитета по вопросам бюджета, вошел в межпарламентские группы по связям с парламентами Беларуси, Кипра, Норвегии и Словакии.



6 октября 2016 года президент Петр Порошенко своим указом назначил Савченко председателем Николаевской ОГА. Перед этим Савченко победил на конкурсе на должность главы Николаевской ОГА, однако допустил многочисленные ошибки в презентации своей конкурсной программы. После победы Зеленского Савченко подал в отставку.

Наиболее резонансной стала акция с участием Янтаря, участники которой требовали устранения Савченко с должности на время расследования дела о гибели пилота Владислава Волошина весной 2018 года.

Смотрите также видео о расследовании гибели Волошина:

По одной из версий, причиной самоубийства пилота стали проблемы с тендерами на ремонт аэродрома, в ходе которых всплыла махинация, якобы организованная окружением областного главы.

Больше об этом читайте здесь: Доведение до самоубийства: кто стоит за смертью летчика Волошина

Во время этой акции участникам протеста удалось попасть в здание ОГА, несмотря на попытки полиции остановить митингующих, и сорвать сессию областного совета своим требованиями отставки губернатора. "Любой гражданин имеет право заходить в те государственные учреждения, которые не являются режимными объектами. Обладминистрация режимным объектом не является. Почему полиция пыталась нас остановить – непонятно. Полиция все равно не смогла запретить нам реализовать свои законные права. Здание мы не захватывали, в заложниках никого не держали, никаких уголовных производств по этому случаю нет", – прокомментировал 24 каналу участие в этой акции Янтарь.

Как Янтарь оказался в Золотом?

По его словам, приехал потому, что является ветераном и противником возможной капитуляции. "В акции "Последний блокпост" я участвовал не как руководитель николаевской ячейки. Я туда поехал как боец и как волонтер. Готов и в дальнейшем к ней приобщаться, если акция продлится", – пояснил он 24 каналу.

При этом из нашего разговора с активистом можно понять, что конфликтная ситуация с президентом на его отношение к Зеленскому не повлияла. Информацию о том, что он активно поддерживал действующего президента во время предвыборной кампании, Янтарь также опроверг.

"Я не поддерживал ни Зеленского, ни Порошенко. В моем понимании Зеленский был – и пока остается – меньшим злом, чем Порошенко. Порошенко уже на тот момент наделал кучу таких вещей, после которых не имел права второй раз становиться президентом. Таково было мое мнение. Если кто-то из этого смог сделать вывод, что я агитировал голосовал за Зеленского – он ошибается. Я за него не голосовал", – сказал он.

Ветеран также отметил, что все еще считает разведение сил в Золотом печальным шагом. "Разведение, в моем понимании, – это печальный и неправильный шаг. Потому что получается какая-то односторонняя история: мы отступаем, а что мы получаем взамен – не понимаю. Потому что получается, что мы оставляем свои позиции и высоты, а противник остается на своих позициях. Мы начинаем играть в поддавки там, где они не работают. То, что они не работают, нам доказывает и наш опыт, и опыт других стран. Если начинаешь поддаваться – у тебя будут отбирать все больше. Поэтому мы и впредь будем стараться максимально эффективно доносить до власти наше видение этого вопроса и тех красных линий, которые в этом переговорном процессе должны быть", – пояснил Янтарь.