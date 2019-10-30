Хто такий Денис Янтар: ким насправді є ветеран, із яким посварився Зеленський

Денис Янтар, який вступив у суперечку із Володимиром Зеленським під час зустрічі у Золотому, став однією з найбільш обговорюваних персон тижня. Ким він є насправді – розбирались журналісти 24 каналу.

Денис Янтар начебто не був у зоні бойових дій, займався рекетом у Миколаєві і мародерством на Донбасі, був агітатором за Зеленського під час президентських виборів... Такі та ще чимало інших суперечливих характеристик почали приписувати Янтарю після нашумілої перепалки з президентом у Золотому. Які з них – правда, давайте розбиратись разом.

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Хто такий Денис Янтар?

Ветеран, який став одним із найактивніших співрозмовників з Володимиром Зеленським під час його візиту до селища Золоте-4 Луганської області.

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Янтар – очільник миколаївського обласного осередку партії "Нацкорпус". За даними системи YouControl, він також є співзасновником двох місцевих громадських організацій: "Спортивний корпус Миколаїв" та "Спілка військових добровольців". Ветеран російсько-української війни у складі батальйону "Азов".

Що таке полк "Азов"?Підрозділ Національної гвардії України, який входить до складу Східного оперативно-територіального об'єднання. Емблемою полку є видозмінений символ "Ідея нації".



"Азов" був створений Андрієм Білецьким у 2014 році як добровольчий батальйон і до 11 листопада 2014 був підрозділом патрульної служби міліції особливого призначення МВС України.



17 вересня 2014 року наказом Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова батальйон "Азов" було реорганізовано та розширено до складу полку з аналогічною назвою. Командиром новоствореного полку залишився Андрій Білецький. Базується у Маріуполі Донецької області.



Підрозділ брав участь в бойових діях на сході України, переважно в межах Приазов'яі, однак зараз відведений на ротацію. "Азов" звільняв Маріуполь у червні 2014 року, брав епізодичну участь у боях під Іловайськом, обороняв Маріуполь з кінця серпня 2014 року, здійснював наступ на Широкине у лютому 2015 року.

Що таке "Нацкорпус"?Націоналістична політична партія. Навесні 2015 року Андрій Білецький заснував Цивільний корпус "Азов", а потім і партію "Національний корпус". Основою політичної партії стали активісти громадської організації Цивільний Корпус "Азов", колишні військовослужбовці полку "Азов", громадські активісти та члени українських ультрас-угруповань. Лідером партії є Білецький.



Для захисту правопорядку на вулицях міст, члени "Нацкорпусу" об'єдналися у Національні дружини. Їх називають неофіційними підрозділами, які контролює глава МВС Арсен Аваков.



За словами речника "Нацкорпусу" Романа Чернишова, нацдружинники "координують" свої дії з правоохоронцями: "Національні дружини" діють за нормами закону і викликають поліцію – так, власне, відбувається координація. Вони просто часто прибувають на місце швидше, ніж поліція". Також спільно з партією діє об'єднання ветеранів "Ветеранське братерство", яке займається реабілітацією та боротьбою за права ветеранів АТО.



Схильні використовувати будь-які резонансні суспільні і політичні події задля досягнення власних політичних цілей або просто як привід нагадати про себе.

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Що відомо про Дениса Янтаря?

Народився 1989 року у Миколаєві. Має вищу освіту. Був одним з керівників ультрас футбольного клубу "Миколаїв".

Був учасником Революції гідності 2013-2014 років. 7 квітня 2014 року брав участь у розгоні проросійського наметового табору сепаратистів у Миколаєві.

Дивіться відео про сутички у Миколаєві у 2014 році:

Після початку російсько-української війни був волонтером, допомагав батальйону "Азов", до лав якого пішли воювати миколаївські ультрас. Згодом сам став бійцем підрозділу – за його словами, після того, як 4 серпня 2014 року "Азов" зазнав першої бойової втрати – 26-річний Андрій "Балаган", колишній ультрас, загинув під час штурму окупованої Мар‘їнки.

Чи дійсно Янтар воював?

Так, воював. На курс молодого бійця потрапив наприкінці вересня – на початку жовтня 2014 року. Орієнтовно наприкінці грудня вступив до лав полку. Перший бойовий виїзд здійснив у Гранітне.

Брав участь у посиленні патрульних постів в околицях Маріуполя після обстрілу міста у січні 2015 року. Брав участь у боях за Гранітне та Широкіне.

Його участь у бойових діях 24 каналу підтвердили кілька бійців із різних підрозділів. Дмитро Кухарчук, який під час Широкинської операції був командиром 3-го взводу, 1-ї сотні полку "Азов", у коментарі 24 каналу запевнив, що воював разом із Янтарем, наголосив, що той "показував себе достойно, як справжній воїн і захисник нашої держави", і спростував чутки про нібито сумнівну поведінку бійця під час участі у бойових діях.

Чим Янтар займався після війни?

2016 року очолив миколаївський обласний осередок "Національного корпусу", змінивши на цій посаді Іллю Зелінського. У серпні 2016 року організував у Миколаєві міжнародний турнір зі змішаних єдиноборств "Дорогу нескореним-2", який присвятив пам’яті загиблих воїнів АТО. Був одним із тих ветеранів, які після повернення з війни взяли шефство над молодіжним футбольним клубом "Миколаїв".

З червня 2019 року є засновником та керівником приватної охоронної служби ТОВ "Аурум Секьюріті Групп".

У липні 2019 року був 63-м номером у списку Всеукраїнського об'єднання "Свобода" на позачергових виборах до Верховної Ради України. За підсумками голосування до парламенту не потрапив. У Миколаєві відомий як громадський активіст.

Чим Янтар відзначився, як активіст?

Окрім активної навколоспортивної діяльності із організації змагань та підтримки спортивних організацій – участю у політичних акціях. Інформацію про його участь у рейдерських атаках на миколаївських фермерів всі місцеві активісти, з якими спілкувались журналісти 24, спростували. За їх інформацією, на таких "віджимах" спеціалізувалась частина місцевого осередку "Правого сектору" кілька років тому, допоки він не був розформований зі скандалом.

Янтар виступав за ініціацію розслідування щодо дій директора "Дельта-Лоцман" Олександра Голодницького. Це – структурний підрозділ державного підприємства "Адміністрація морських портів України". Згідно із заявами Янтаря, Голодницький сприяв організації кібератаки на підприємство у 2016 році, що поставило від загрозу державну безпеку.

Виступав проти дій кримінального авторитета Михайла Тітова, відомого під призвіськом "Мультик". Про це 24 каналу розповіли миколаївські активісти.

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Сам Янтар пояснив, що не боїться кримінального авторитета, бо певен, що правда на його боці, та розраховує на підтримку друзів, у разі виникнення конфлікту.

Хто такий "Мультик"?"Мультик", він же Михайло Тітов – миколаївський кримінальний авторитет. За даними ЗМІ, починав як звичайний боєць одного з місцевих злочинних угруповань. Займався кришуванням комерсантів, валютників, а також вибиванням боргів. Через деякий час організував власне угруповання і, використовуючи авторитет у кримінальному світі, зайнявся бізнесом. У Миколаєві та області Титов мав фактично безмежну владу.



Був засуджений за подвійне вбивство. В кінці 1990-х років він з особливою жорстокістю вбив двох інших кримінальних авторитетів, які приїхали працювати на його території. За це він отримав тривалий тюремний термін і цього особливо ніколи не приховував. Після виходу з тюрми "Мультик" засвітився дуже яскраво. Зокрема, за останні роки в Миколаєві його ім’я часто звучало у зв’язку із рекетом, розкраданням державного майна, рейдерських атаках на бізнес, вимаганні та навіть у зв’язку з торгівлею наркотиками.

"Ми ці моменти – чи варто боятись таких людей – якраз у Широкіному з хлопцями обговорювали. Було кілька неприємних моментів під обстрілами. Ми сиділи в окопчику і думали, що от зараз десь у місті "мурчать" бандити, щось пояснюють комерсантам, намагаються їх лякати. Тоді, у зоні реальної небезпеки, нам було так смішно, що якісь кримінальні елементи тримають під контролем наше рідне місто, бо думають, що мають якусь силу і намагаються із себе щось особливе зображати. Я не можу сказати, що "Мультик" – дурна людина, або якийсь бєзпрєдєльщик. Але він побудував систему, яка зараз є у Миколаєві. І ця система, м’яко кажучи, не продуктивна для людей. Вона не налаштована на те, аби приносити людям користь", – сказав Янтар.

Він виступав проти дій тепер уже колишнього губернатора Миколаївщини Олексія Савченка.

Хто такий Олексій Савченко?Ексгубернатор Миколаївщини. Почав свою кар’єру з роботи в управлінні МВС у Києві. Потім керував безпекою банку "Персональний Комп'ютер" (згодом "Родовід"), потім став заступником голови правління банку. Згодом перейшов на посаду голови правління "Азія Універсал Банк", потім працював у "Партнер-Банку", після чого став першим віце-президентом Холдингової компанії "Київміськбуд". Недовго очолював концерн "Укрспирт", після цього обійняв посаду голови наглядової ради "Конверсбанку". Був головою правління "Авант-Банку".



У 2014 році Савченко пройшов до Верховної Ради від партії "Блок Петра Порошенка". Став заступником голови Комітету з питань бюджету, увійшов у міжпарламентські групи зі зв'язків з парламентами Білорусі, Кіпру, Норвегії та Словаччини.



6 жовтня 2016 року президент Петро Порошенко своїм указом призначив Савченка головою Миколаївської ОДА. Перед цим Савченко переміг на конкурсі на посаду голови Миколаївської ОДА, проте допустив численні помилки в презентації своєї конкурсної програми. Після перемоги Зеленського Савченко подав у відставку.

Найбільш резонансною стала акція за участі Янтаря, учасники якої вимагали усунення Савченка з посади на час розслідування справи про загибель пілота Владислава Волошина навесні 2018 року.

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За однією з версій, причиною самогубства пілота стали проблеми з тендерами на ремонт аеродрому, в ході яких спливла махінація, нібито організована оточенням обласного голови.

Більше про це читайте тут: Доведення до самогубства: хто стоїть за смертю льотчика Волошина

Під час цієї акції учасникам протесту вдалося потрапити у будівлю ОДА, попри спроби поліції зупинити мітингувальників, та зірвати сесію обласної ради своїм вимогами відставки губернатора. "Будь-який громадянин має право заходити до тих державних установ, які не є режимними об’єктами. Обладміністрація режимним об’єктом не є. Тому ми мали право туди зайти. Чому поліція намагалась нас зупинити – не зрозуміло. Поліція все одно не змогла заборонити нам реалізувати свої законні права. Будівлю ми не захоплювали, у заручниках нікого не тримали, жодних кримінальних проваджень щодо цього випадку немає", – прокоментував 24 каналу участь у цій акції Янтар.

Як Янтар опинився в Золотому?

За його словами, приїхав через те, що є ветераном та противником можливої капітуляції. "В акції "Останній блокпост" я брав участь не як керівник миколаївського осередку. Я туди поїхав як боєць і як волонтер. Готовий і надалі до неї долучатись, якщо акція триватиме", – пояснив він 24 каналу.

При цьому із нашої розмови з активістом можна зрозуміти, що конфліктна ситуація із президентом на його ставлення до Зеленського не вплинула. Інформацію про те, що він активно підтримував чинного президента під час передвиборчої кампанії, Янтар також спростував.

"Я не підтримував ані Зеленського, ані Порошенко. У моєму розумінні Зеленський був – і поки що лишається – меншим злом, аніж Порошенко. Порошенко уже на той момент наробив купу таких речей, після яких не мав права вдруге ставати президентом. Такою була моя думка. Якщо хтось із цього зміг зробити висновок, що я агітував чи голосував за Зеленського – він помиляється. Я за нього не голосував", – сказав він.

Ветеран також зазначив, що все ще вважає розведення сил у Золотому сумним кроком. "Розведення, у моєму розумінні – це сумний і неправильний крок. Тому що виходить якась одностороння історія: ми відступаємо, а що ми отримуємо натомість – не розумію. Бо виходить, що ми залишаємо свої позиції і висоти, а супротивник лишається на своїх позиціях. Ми починаємо гратись у піддавки там, де вони не працюють. Те, що вони не працюють, нам доводить і наш досвід, і досвід інших країн. Якщо починаєш піддаватись – у тебе відбиратимуть дедалі більше. Тому ми й надалі будемо намагатись максимально ефективно доносити до влади наше бачення цього питання і тих червоних ліній, які у цьому переговорному процесі мають бути", – пояснив Янтар.