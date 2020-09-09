Учасник АТО та голова миколаївського "Нацкорпусу" Денис Янтар 9 вересня помер від онкозахворювання. Він став відомим після суперечки із президентом Володимиром Зеленським у Золотому, коли той сказав: "Я не лох".

В активіста у серпні 2020 року виявили лейкоз. Він помер після хімієтерапії. Про це повідомляє видання "НикВести".

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Хто такий Денис Янтар

Ветеран АТО та волонтер. Брав участь у боях за Гранітне та Широкине в Донецькій області.

Був активним учасником Революції Гідності.

У квітні 2014 року брав участь у розгоні проросійського наметового табору сепаратистів у Миколаєві.

З 2016 року він очолював миколаївську організацію "Національного корпусу".

Сварка Янтара із Зеленським у Золотому

У жовтні 2019 року українська влада домовилась про відведення військ та імплементацію формули Штайнмаєра. Ветерани АТО прибули до Золотого та заявили, що залишатимуться на місці, поки домовленість не скасують.

26 жовтня до добровольців навідався Зеленський. Їхня розмова переросла у словесну перепалку. Зокрема, президент наголосив, що йому "пофіг, з ким буде перемир'я", бо головне для держави – повернути території і припинити війну, в якій гинуть люди. Зеленський заявляв, що у добровольців є зброя та вимагав вивезти її. У Командуванні Об’єднаних сил заявили, що озброєні люди не мають жодного стосунку до ЗСУ та не можуть бути у районі розведення військ.

Саме Денис Янтар був одним з активних співрозмовників Зеленського. Тоді президент заявив ветерану відому фразу "Я не лох".

Янтар переконував, що відповідно до Закону України про Операцію Об'єднаних сил і положення Кабміну, які регулюють відносини в зоні ООС, добровольці нічого не порушували. Окрім того, він наголошував, що вся їхня зброя була легальною.

Після розмови із Зеленським добровольці залишились у Золотому. Проте під кінець жовтня більшість з них покинули місце розведення військ. Ветерани передали зброю побратимам на зберігання.

Відео сварки Зеленського з Янтарем: