"Жовтий" режим у Золотому: як поліція та Нацгвардія контролюють ситуацію – фото, відео

У Золотому як українські воїни, так і бойовики розпочали розведення сил і засобів. Також до процесу залучили бійців Нацгвардії та патрулі поліції – вони мають забезпечити безпеку місцевих жителів і дотримання порядку.

Як розповів заступник голови Національної поліції Вадим Троян, співробітники поліції Луганщини нестиму у районі Золотого службу в посиленому режимі, передає пресслужба Нацполіції.

Зверніть увагу! Ізоляція: бійці-добровольці показали, як живе Золоте-4 після розведення – відео

Зокрема, працюють додаткові наряди поліції, а вулиці цілодобово патрулюють піші та мобільні наряди. У разі потреби в оперативному штабі миттєво ухвалюють рішення щодо корегування сил та засобів, які охороняють порядок.

Ми контролюємо весь периметр під’їзду та виїзду із селища, патрулюємо вулиці. Тобто зусилля поліцейських є спрямованими на забезпечення правопорядку. Ми охороняємо громадський спокій. Це – українська територія, і ми своїх громадян не залишимо,

– підкреслив Троян.

Поліція та Нацгвардія контролюють усі в'їзди та виїзди у районі Золотого

Додамо, що увесь процес організації та несення служби у Золотому спільно з Трояном контролює керівник поліції Луганщини Сергій Колесник. Також вони постійно спілкуються з місцевими жителями.

Як поліція та Нацгвардія контролюють ситуацію у Золотому: дивіться відео

Напередодні у Золотому запровадили "жовтий" пропускний режим. Як пояснили у командуванні Об'єднаних сил, до цього заходи безпеки у районі Золотого були недостатніми. Скільки діятиме "жовтий" режим, невідомо. У штабі кажуть, все залежатиме від подальшої ситуації.

Що відомо про розведення військ у Золотому: