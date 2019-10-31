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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      "Жовтий" режим у Золотому: як поліція та Нацгвардія контролюють ситуацію – фото, відео

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      Ситуація у Золотому: як правоохоронці контролюють порядок
      Ситуація у Золотому: як правоохоронці контролюють порядок

      У Золотому як українські воїни, так і бойовики розпочали розведення сил і засобів. Також до процесу залучили бійців Нацгвардії та патрулі поліції – вони мають забезпечити безпеку місцевих жителів і дотримання порядку.

      Як розповів заступник голови Національної поліції Вадим Троян, співробітники поліції Луганщини нестиму у районі Золотого службу в посиленому режимі, передає пресслужба Нацполіції. 

      Зверніть увагу! Ізоляція: бійці-добровольці показали, як живе Золоте-4 після розведення – відео

      Зокрема, працюють додаткові наряди поліції, а вулиці цілодобово патрулюють піші та мобільні наряди. У разі потреби в оперативному штабі миттєво ухвалюють рішення щодо корегування сил та засобів, які охороняють порядок.

      Ми контролюємо весь периметр під’їзду та виїзду із селища, патрулюємо вулиці. Тобто зусилля поліцейських є спрямованими на забезпечення правопорядку. Ми охороняємо громадський спокій. Це – українська територія, і ми своїх громадян не залишимо,
      – підкреслив Троян.

      Поліція та Нацгвардія контролюють усі в'їзди та виїзди у районі Золотого 

      Додамо, що увесь процес організації та несення служби у Золотому спільно з Трояном контролює керівник поліції Луганщини Сергій Колесник. Також вони постійно спілкуються з місцевими жителями.

      Як поліція та Нацгвардія контролюють ситуацію у Золотому: дивіться відео 

      Напередодні у Золотому запровадили "жовтий" пропускний режим. Як пояснили у командуванні Об'єднаних сил, до цього заходи безпеки у районі Золотого були недостатніми. Скільки діятиме "жовтий" режим, невідомо. У штабі кажуть, все залежатиме від подальшої ситуації. 

      Що відомо про розведення військ у Золотому:

      • воно стартувало о 12:00 29 жовтня.;
      • розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;
      • розведення військ відбулося у межах мінських угод і є поштовхом до нормандської зустрічі;
      • триватиме розведення 3 дні та потім упродовж 30 днів розміновуватимуть цю ділянку;
      • представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4;
      • на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;
      • внаслідок розведення українські військові мали б відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.
      • ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються;
      • наступним етапом має бути розведення сил у Петрівському. 
      Ситауація у золотому: хроніка останніх подій
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Розведення військ Ситуація у Золотому Поліція Нацгвардія
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