"Жовтий" режим у Золотому: як поліція та Нацгвардія контролюють ситуацію – фото, відео
У Золотому як українські воїни, так і бойовики розпочали розведення сил і засобів. Також до процесу залучили бійців Нацгвардії та патрулі поліції – вони мають забезпечити безпеку місцевих жителів і дотримання порядку.
Як розповів заступник голови Національної поліції Вадим Троян, співробітники поліції Луганщини нестиму у районі Золотого службу в посиленому режимі, передає пресслужба Нацполіції.
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Зокрема, працюють додаткові наряди поліції, а вулиці цілодобово патрулюють піші та мобільні наряди. У разі потреби в оперативному штабі миттєво ухвалюють рішення щодо корегування сил та засобів, які охороняють порядок.
Ми контролюємо весь периметр під’їзду та виїзду із селища, патрулюємо вулиці. Тобто зусилля поліцейських є спрямованими на забезпечення правопорядку. Ми охороняємо громадський спокій. Це – українська територія, і ми своїх громадян не залишимо,
– підкреслив Троян.
Поліція та Нацгвардія контролюють усі в'їзди та виїзди у районі Золотого
Додамо, що увесь процес організації та несення служби у Золотому спільно з Трояном контролює керівник поліції Луганщини Сергій Колесник. Також вони постійно спілкуються з місцевими жителями.
Як поліція та Нацгвардія контролюють ситуацію у Золотому: дивіться відео
Напередодні у Золотому запровадили "жовтий" пропускний режим. Як пояснили у командуванні Об'єднаних сил, до цього заходи безпеки у районі Золотого були недостатніми. Скільки діятиме "жовтий" режим, невідомо. У штабі кажуть, все залежатиме від подальшої ситуації.
Що відомо про розведення військ у Золотому:
- воно стартувало о 12:00 29 жовтня.;
- розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;
- розведення військ відбулося у межах мінських угод і є поштовхом до нормандської зустрічі;
- триватиме розведення 3 дні та потім упродовж 30 днів розміновуватимуть цю ділянку;
- представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4;
- на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;
- внаслідок розведення українські військові мали б відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.
- ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються;
- наступним етапом має бути розведення сил у Петрівському.