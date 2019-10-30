22:08
30 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ворожки піднімають економіку РФ. Прикладне православ'я
      Вєсті Кремля
      22:05, сьогодні
      Вєсті.UA: Гончарук не дружить з цифрами. "Полуничка" у Раді
      Вєсті.UA
      18:53, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Путін прокоментував скандальний візит Зеленського до Золотого

      1348 Читать новость на русском
      Зеленський та Путін
      Зеленський та Путін / Колаж 24 каналу

      Російський президент Володимир Путін прокоментував скандальну зустріч Президента України Володимира Зеленського з добровольцями у Золотому. Трапилося це 30 жовтня на пресконференції після зустрічі Путіна з угорським лідером Віктором Орбаном.

      "Я не думаю, що маю право давати оцінку президентові України. Особливо в його контактах з націоналістами", – сказав Путін, як пише УНІАН.

      Нагадаємо: Мені пофіг, з ким буде перемир'я, – Зеленський у Золотому посперечався з бійцями

      При цьому Путін зауважив, що "сам пан Зеленський на українського націоналіста, природно, не схожий, але чи впорається він з ними – мені важко сказати".

      Російський лідер вважає, що це журналісти мають давати оцінку, правильну чи не правильну Зеленський "вибрав форму спілкування як президент і верховний головнокомандувач". І тут же ж Путін здивувався, що президент України "на лінії розмежування вмовляє людей, які не коряться наказам".

      Це не таке вже складне питання – розведення сторін на лінії зіткнення у двох населених пунктах. Попри це процес тягнеться роками. Тепер ясно, чому: бо націоналісти не хочуть іти й випускати українські війська,
      – висловив своє бачення ситуації Володимир Путін.

      "Чи доведе українська влада це питання до остаточного розв'язання – я не знаю. Але від цього справді багато залежить з точки зору врегулювання на Донбасі", – підсумував Путін. 

      Що відомо про скандал у Золотому?Президент України Володимир Зеленський 26 жовтня несподівано прибув у Золоте-4 на Донбасі, біля якого мало б стартувати розведення військ. Там український лідер зустрівся з добровольцями, які виступають проти розведення військ.

      Розмова між Зеленським і добровольцями вийшла надміру емоційною, під час словесної перепалки лунали гучні заяви як з боку президента, так і з боку людей, що назвалися добровольцями. Зокрема, Зеленський заявив, що йому "пофіг, з ким буде перемир'я". На думку президента України, місцеві готові до розведення, а от добровольці чомусь проти.

      29 жовтня біля Золоте-4 о 12 годині стартував процес розведення військ. Поряд із цим у штабі операції Об'єднаних сил наголосили, що ЗСУ жодних територій під час розведення не здає.

       

       

      blog_ava
      Ізоляція: бійці-добровольці показали, як живе Золоте-4 після розведення – відео
      сьогодні
      5448
      Автор: Северин Трач
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Володимир Путін Новини Росії Скандал Ситуація у Золотому
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як економити електроенергію: 11 правил для техніки
      сьогодні , 22:03 Як економити електроенергію: 11 правил для техніки
      Яніна Ткачук 10647
      Українські політики у Геловін: страхітливі фото
      сьогодні , 21:49 Українські політики у Геловін: страхітливі фото
      Ірина Кошанська 103
      Стратегія реінтеграції: як у Зеленського збираються повертати окупований Донбас
      сьогодні , 21:01 Стратегія реінтеграції: як у Зеленського збираються повертати окупований Донбас
      Світлана Попова 1243
      Хто такий Денис Янтар: ким насправді є ветеран, із яким посварився Зеленський
      сьогодні , 20:32 Хто такий Денис Янтар: ким насправді є ветеран, із яким посварився Зеленський
      Євгенія Мазур 3816
      Добровольці і закон: про інцидент навколо "Азову" і особливості російської пропаганди
      сьогодні , 19:01 Добровольці і закон: про інцидент навколо "Азову" і особливості російської пропаганди
      Інна Жолобович 624
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук