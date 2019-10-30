Путін прокоментував скандальний візит Зеленського до Золотого

Російський президент Володимир Путін прокоментував скандальну зустріч Президента України Володимира Зеленського з добровольцями у Золотому. Трапилося це 30 жовтня на пресконференції після зустрічі Путіна з угорським лідером Віктором Орбаном.

"Я не думаю, що маю право давати оцінку президентові України. Особливо в його контактах з націоналістами", – сказав Путін, як пише УНІАН.

Нагадаємо: Мені пофіг, з ким буде перемир'я, – Зеленський у Золотому посперечався з бійцями

При цьому Путін зауважив, що "сам пан Зеленський на українського націоналіста, природно, не схожий, але чи впорається він з ними – мені важко сказати".

Російський лідер вважає, що це журналісти мають давати оцінку, правильну чи не правильну Зеленський "вибрав форму спілкування як президент і верховний головнокомандувач". І тут же ж Путін здивувався, що президент України "на лінії розмежування вмовляє людей, які не коряться наказам".

Це не таке вже складне питання – розведення сторін на лінії зіткнення у двох населених пунктах. Попри це процес тягнеться роками. Тепер ясно, чому: бо націоналісти не хочуть іти й випускати українські війська,

– висловив своє бачення ситуації Володимир Путін.

"Чи доведе українська влада це питання до остаточного розв'язання – я не знаю. Але від цього справді багато залежить з точки зору врегулювання на Донбасі", – підсумував Путін.

Що відомо про скандал у Золотому?Президент України Володимир Зеленський 26 жовтня несподівано прибув у Золоте-4 на Донбасі, біля якого мало б стартувати розведення військ. Там український лідер зустрівся з добровольцями, які виступають проти розведення військ.



Розмова між Зеленським і добровольцями вийшла надміру емоційною, під час словесної перепалки лунали гучні заяви як з боку президента, так і з боку людей, що назвалися добровольцями. Зокрема, Зеленський заявив, що йому "пофіг, з ким буде перемир'я". На думку президента України, місцеві готові до розведення, а от добровольці чомусь проти.

29 жовтня біля Золоте-4 о 12 годині стартував процес розведення військ. Поряд із цим у штабі операції Об'єднаних сил наголосили, що ЗСУ жодних територій під час розведення не здає.