Розведення сил у Золотому: за якої умови ЗСУ можуть повернутися на позиції

Українські військові можуть оперативно повернутися на позиції в Золоте, якщо проросійські бойовики почнуть обстрілювати селище. Аналогічні події вже відбувалися у 2016 році, коли бійці ЗСУ спочатку покинули позиції у рамках розведення, а згодом повернулись на них.

Про ці події 3-річної давності нагадав військовий експерт і ексречник штабу АТО Владислав Селезньов, передає "Обозреватель". На його думку, такий крок буде зроблений, якщо обстріли триватимуть надалі.

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У цей день (7 жовтня 2016 року) у районі Золотого також проходило розведення сил і засобів. Але за деякий час наші сили повернулися на позиції, які займали раніше. Усе тому, що з боку проросійських бойовиків у нашому напрямку постійно лунали обстріли. І для забезпечення безпеки жителів у цьому районі наші війська повернулися на ті самі позиції,

– пояснив військовий.

Відтак, якщо зараз окупаційні війська прожовжать обстріли у Золотому – українські захисники зможуть повернутися на позиції, які вони покидають у рамках розведення. Окрім того, українське командування враховує всі ризики при розведенні сил на Донбасі.

"Вони мають можливість, по-перше, оперативно повернутися на ті самі позиції, по-друге – всі території, які залишають українські війська, виходячи на нові рубежі, перебувають під пильним контролем наших військових", – додав Селезньов.

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Наразі військові ЗСУ виходять на ті самі позиції, що й у 2016 році. З того часу провели певні роботи щодо облаштування об'єктів і споруд на цих позиціях. Проте, в якому стані зараз – Селезньов не знає.

У будь-якому випадку, якщо процес розведення сил не буде зупинений, то штабу ООС треба буде докласти всіх зусиль для того, щоб перед початком зимового періоду забезпечити пристойні умови для розміщення українського військового персоналу,

– сказав він.

Не зважаючи на те, що з Золотого виводять війська, там залишаються представники Національної поліції, військово-цивільного співробітництва та інших структур. Вони і будуть забезпечувати правопорядок в районі.

Головне про розведення військ у Золотому:

розпочалося воно о 12:00 29 жовтня та триватиме 3 доби;

розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;

представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4;

на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;

розведення військ відбулося у межах мінських угод і є поштовхом до нормандської зустрічі;

ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються.