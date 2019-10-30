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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Разведение сил в Золотом: при каком условии ВСУ могут вернуться на позиции

      59 Читати новину українською
      При каких условиях военные вернутся на позиции в Золотое
      При каких условиях военные вернутся на позиции в Золотое / https://www.facebook.com/

      Украинские военные могут оперативно вернуться на позиции в Золоте, если пророссийские боевики начнут обстреливать поселок. Аналогичные события уже происходили в 2016 году, когда бойцы ВСУ сначала покинули позиции в рамках разведения, а впоследствии вернулись на них.

      Об этих событиях 3-летней давности напомнил военный эксперт и экс-спикер штаба АТО Владислав Селезнев, передает "Обозреватель". По его мнению, такой шаг будет сделан, если обстрелы продолжатся в дальнейшем.

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      В этот день (7 октября 2016 года) в районе Золотого также проходило разведение сил и средств. Но через некоторое время наши силы вернулись на позиции, которые занимали ранее. Все потому, что со стороны пророссийских боевиков в нашем направлении постоянно раздавались обстрелы. И для обеспечения безопасности жителей в этом районе наши войска вернулись на те же позиции,
      – пояснил военный.

      Следовательно, если сейчас оккупационные войска продолжат обстрелы в Золотом – украинские защитники смогут вернуться на позиции, которые они покидают в рамках разведения. Кроме того, украинское командование учитывает все риски при разведении сил на Донбассе.

      "Они имеют возможность, во-первых, оперативно вернуться на те же позиции, во-вторых – все территории, которые оставляют украинские войска, выходя на новые рубежи, находятся под пристальным контролем наших военных", – добавил Селезнев.

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      Сейчас военные ВСУ выходят на те же позиции, что и в 2016 году. С того времени провели определенные работы по обустройству объектов и сооружений на этих позициях. Однако в каком состоянии они сейчас – Селезнев не знает.

      В любом случае, если процесс разведения сил не будет остановлен, то штабу ООС нужно будет приложить все усилия для того, чтобы перед началом зимнего периода обеспечить приличные условия для размещения украинского военного персонала,
      – сказал он.

      Не смотря на то, что из Золотого выводят войска, там остаются представители Национальной полиции, военно-гражданского сотрудничества и других структур. Они и будут обеспечивать правопорядок в районе.

      Главное о разведении войск в Золотом:

      • началось оно в 12:00 29 октября и продлится 3 суток;
      • разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;
      • представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и средств в Золотом-4;
      • в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;
      • разведение войск прошло в рамках минских соглашений и является толчком к нормандской встрече;
      • ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы здесь не прекращаются.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Разведение войск Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Ситуация в Золотом
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